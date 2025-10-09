23
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أكثر من 150 شاحنة مساعدات في طريقها إلى غزة
Lebanon 24
09-10-2025
|
15:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
الهلال الأحمر المصري
، أن 153 شاحنة مساعدات تتجه إلى غزة عبر طريق معبر
رفح
، بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة "
حماس
"
إسرائيل
وحماس.
Advertisement
وتشمل 80 شاحنة تابعة للأمم المتحدة، و17 شاحنة للهلال الأحمر المصري، و21 شاحنة قطرية. (الامارات 24)
مواضيع ذات صلة
21 شاحنة مساعدات إماراتية إضافية تحمل 400 طن من المواد الغذائية تجتاز معبر رفح في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها قطاع غزة (سكاي نيوز)
Lebanon 24
21 شاحنة مساعدات إماراتية إضافية تحمل 400 طن من المواد الغذائية تجتاز معبر رفح في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها قطاع غزة (سكاي نيوز)
10/10/2025 01:11:55
10/10/2025 01:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
دخول 19 شاحنة مساعدات إماراتية إضافية من معبر رفح في طريقها لمعبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
دخول 19 شاحنة مساعدات إماراتية إضافية من معبر رفح في طريقها لمعبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة (سكاي نيوز عربية)
10/10/2025 01:11:55
10/10/2025 01:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء دخول 20 شاحنة مساعدات إماراتية إضافية من معبر رفح في طريقها لمعبر كرم أبو سالم تمهيدا لإيصالها إلى أهالي قطاع غزة (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
بدء دخول 20 شاحنة مساعدات إماراتية إضافية من معبر رفح في طريقها لمعبر كرم أبو سالم تمهيدا لإيصالها إلى أهالي قطاع غزة (سكاي نيوز عربية)
10/10/2025 01:11:55
10/10/2025 01:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
19 شاحنة مساعدات إماراتية تستعد لاجتياز معبر رفح في طريقها لمعبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها قطاع غزة (سكاي نيوز)
Lebanon 24
19 شاحنة مساعدات إماراتية تستعد لاجتياز معبر رفح في طريقها لمعبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها قطاع غزة (سكاي نيوز)
10/10/2025 01:11:55
10/10/2025 01:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الهلال الأحمر المصري
الهلال الأحمر
الامارات
إسرائيل
الهلال
قطري
حماس
هلال
تابع
قد يعجبك أيضاً
مكتب نتنياهو: الحرب ضدّ "حزب الله" فُرِضَت علينا
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: الحرب ضدّ "حزب الله" فُرِضَت علينا
16:45 | 2025-10-09
09/10/2025 04:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تتهم أوكرانيا بتفجير خط أنابيب ينقل الأمونيا
Lebanon 24
روسيا تتهم أوكرانيا بتفجير خط أنابيب ينقل الأمونيا
16:23 | 2025-10-09
09/10/2025 04:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر لحركة "حماس" في شمال قطاع غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر لحركة "حماس" في شمال قطاع غزة
16:04 | 2025-10-09
09/10/2025 04:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قوّات خاصة أحاطت بقائد "حماس" خليل الحيّة... ما هي مهامها؟
Lebanon 24
قوّات خاصة أحاطت بقائد "حماس" خليل الحيّة... ما هي مهامها؟
16:00 | 2025-10-09
09/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية الفلسطينية: وقف الحرب في غزة كان هدفنا منذ نحو عامين
Lebanon 24
وزارة الخارجية الفلسطينية: وقف الحرب في غزة كان هدفنا منذ نحو عامين
15:33 | 2025-10-09
09/10/2025 03:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
03:11 | 2025-10-09
09/10/2025 03:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
09:00 | 2025-10-09
09/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
08:06 | 2025-10-09
09/10/2025 08:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع إيراني يكشف.. لهذا السبب دخل "حزب الله" الحرب مع إسرائيل
Lebanon 24
موقع إيراني يكشف.. لهذا السبب دخل "حزب الله" الحرب مع إسرائيل
10:30 | 2025-10-09
09/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيروت.. حملة أمنية كبيرة جدا (صور)
Lebanon 24
في بيروت.. حملة أمنية كبيرة جدا (صور)
07:07 | 2025-10-09
09/10/2025 07:07:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:45 | 2025-10-09
مكتب نتنياهو: الحرب ضدّ "حزب الله" فُرِضَت علينا
16:23 | 2025-10-09
روسيا تتهم أوكرانيا بتفجير خط أنابيب ينقل الأمونيا
16:04 | 2025-10-09
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر لحركة "حماس" في شمال قطاع غزة
16:00 | 2025-10-09
قوّات خاصة أحاطت بقائد "حماس" خليل الحيّة... ما هي مهامها؟
15:33 | 2025-10-09
وزارة الخارجية الفلسطينية: وقف الحرب في غزة كان هدفنا منذ نحو عامين
14:44 | 2025-10-09
بن غفير: إذا لم يتم تفكيك حماس فسوف نفكك الحكومة
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
10/10/2025 01:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
10/10/2025 01:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
10/10/2025 01:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24