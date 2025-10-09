Advertisement

عربي-دولي

أكثر من 150 شاحنة مساعدات في طريقها إلى غزة

Lebanon 24
09-10-2025 | 15:17
أعلن الهلال الأحمر المصري، أن 153 شاحنة مساعدات تتجه إلى غزة عبر طريق معبر رفح، بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" إسرائيل وحماس.
وتشمل 80 شاحنة تابعة للأمم المتحدة، و17 شاحنة للهلال الأحمر المصري، و21 شاحنة قطرية. (الامارات 24)
