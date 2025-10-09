23
عربي-دولي
روسيا تتهم أوكرانيا بتفجير خط أنابيب ينقل الأمونيا
Lebanon 24
09-10-2025
|
16:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتّهمت
موسكو
كييف
، بتفجير خط للأنابيب كان يستخدم لنقل الأمونيا من
روسيا
إلى
أوكرانيا
من أجل تصديره، ما أدى إلى انبعاث غازات سامة.
ووقعت الحادثة قرب قرية روسين يار الواقعة على خط المواجهة في
منطقة دونيتسك
في شرق أوكرانيا، بحسب ما أفادت روسيا.
تابع
