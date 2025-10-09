Advertisement

روسيا تتهم أوكرانيا بتفجير خط أنابيب ينقل الأمونيا

Lebanon 24
09-10-2025 | 16:23
Doc-P-1427452-638956492071030843.jpg
Doc-P-1427452-638956492071030843.jpg photos 0
اتّهمت موسكو كييف، بتفجير خط للأنابيب كان يستخدم لنقل الأمونيا من روسيا إلى أوكرانيا من أجل تصديره، ما أدى إلى انبعاث غازات سامة.
ووقعت الحادثة قرب قرية روسين يار الواقعة على خط المواجهة في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، بحسب ما أفادت روسيا.
منطقة دونيتسك

موسكو

دوني

كييف

