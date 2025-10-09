24
ترامب يلوّح بطرد إسبانيا من الناتو.. توتر أميركي أوروبي بسبب الموقف من إسرائيل
Lebanon 24
09-10-2025
|
23:18
A-
A+
تلوح في الأفق أزمة دبلوماسية جديدة بين
واشنطن
ومدريد، بعد تصريحات حادة للرئيس الأميركي
دونالد ترامب
دعا فيها إلى بحث طرد إسبانيا من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في ظل خلافات متصاعدة حول الإنفاق العسكري وموقف مدريد من الحرب في غزة.
وقال
ترامب
، خلال لقائه في
البيت الأبيض
مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، إنّ على قادة
أوروبا
أن "يبدأوا في التحدث إلى إسبانيا لمعرفة سبب تخلّفها عن الوفاء بالتزاماتها الدفاعية"، مضيفًا بلهجة حازمة: "ليس لديهم أي عذر لعدم القيام بذلك، وربما يجب أن تطردوهم من حلف شمال الأطلسي بصراحة".
وكانت إسبانيا قد رفضت، في حزيران الماضي، الانضمام إلى الاتفاق الذي أبرمه أعضاء الحلف لرفع الإنفاق العسكري إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو هدف رئيسي في أجندة ترامب الرامية إلى جعل الدول الأوروبية تتحمّل نصيبًا أكبر من الأعباء الدفاعية.
لكن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وصف هذه النسبة بأنها "غير منسجمة مع دولة الرفاه والرؤية الاجتماعية لإسبانيا"، مؤكداً أن بلاده تفضل الاستثمار في التعليم والصحة على حساب توسيع الميزانية العسكرية.
ويأتي هذا التوتر بعد سلسلة من الخطوات الإسبانية التي أغضبت واشنطن وتل أبيب، أبرزها اعتراف مدريد بالدولة
الفلسطينية
في 2024، وفرض حظر على تجارة الأسلحة مع
إسرائيل
الذي أقرّه البرلمان الأربعاء، في خطوة وصفها سانشيز بأنها تهدف إلى "وقف الإبادة في غزة". (العين)
