بسبب الاجراءات الأميركية.. فنزويلا تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن

طلبت حكومة فنزويلا عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث ما وصفته بـ"الإجراءات العسكرية الأميركية في البحر الكاريبي" التي تُهدد السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفق ما نقلت "
روسيا اليوم
".
وجاء الطلب في رسالة رسمية من حكومة الرئيس نيكولاس مادورو إلى سفير
روسيا
لدى
الأمم المتحدة
، رئيس المجلس فاسيلي نيبينزيا. واتهمت فنزويلا
إدارة الرئيس
الأميركي
دونالد ترامب
بالسعي إلى الإطاحة بمادورو وتهديد السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأشار البيان الفنزويلي إلى توقع حدوث "هجوم مسلح" ضد البلاد خلال "وقت قصير جدا"، في خطوة تعكس تصاعد التوترات بين
واشنطن
وكاراكاس. ويأتي هذا الطلب بعد يوم واحد من تصويت الكونغرس الأميركي ضد مشروع قانون كان يقيّد قدرة
ترامب
على استخدام القوة العسكرية المميتة ضد مهربي المخدرات، ما يزيد المخاوف من تصعيد محتمل في المنطقة.
الخبر يسلط الضوء على التوتر المتزايد في الكاريبي، حيث تبقى فنزويلا تحت المراقبة الدولية بسبب أزماتها السياسية والاقتصادية، ويبدو أن الحكومة تسعى لاستخدام
مجلس الأمن
كمنصة دولية للضغط على
الولايات المتحدة
وتأكيد حقها في الدفاع عن سيادتها.
