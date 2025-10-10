Advertisement

عربي-دولي

بسبب الاجراءات الأميركية.. فنزويلا تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن

Lebanon 24
10-10-2025 | 01:07
A-
A+
Doc-P-1427536-638956805807759791.png
Doc-P-1427536-638956805807759791.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طلبت حكومة فنزويلا عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث ما وصفته بـ"الإجراءات العسكرية الأميركية في البحر الكاريبي" التي تُهدد السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".
Advertisement

وجاء الطلب في رسالة رسمية من حكومة الرئيس نيكولاس مادورو إلى سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، رئيس المجلس فاسيلي نيبينزيا. واتهمت فنزويلا إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسعي إلى الإطاحة بمادورو وتهديد السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأشار البيان الفنزويلي إلى توقع حدوث "هجوم مسلح" ضد البلاد خلال "وقت قصير جدا"، في خطوة تعكس تصاعد التوترات بين واشنطن وكاراكاس. ويأتي هذا الطلب بعد يوم واحد من تصويت الكونغرس الأميركي ضد مشروع قانون كان يقيّد قدرة ترامب على استخدام القوة العسكرية المميتة ضد مهربي المخدرات، ما يزيد المخاوف من تصعيد محتمل في المنطقة.

الخبر يسلط الضوء على التوتر المتزايد في الكاريبي، حيث تبقى فنزويلا تحت المراقبة الدولية بسبب أزماتها السياسية والاقتصادية، ويبدو أن الحكومة تسعى لاستخدام مجلس الأمن كمنصة دولية للضغط على الولايات المتحدة وتأكيد حقها في الدفاع عن سيادتها.
 
مواضيع ذات صلة
إستونيا: مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة بشأن خرق طائرات روسية مجالنا الجوي
lebanon 24
10/10/2025 11:11:07 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة العدوان الإسرائيلي على قطر
lebanon 24
10/10/2025 11:11:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اختراق مقاتلات روسية مجالها الجوي.. استونيا تطلب اجتماعًا طارئًا لمجلس الأمن
lebanon 24
10/10/2025 11:11:07 Lebanon 24 Lebanon 24
عقب الغارات الإسرائيلية على الدوحة.. جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم
lebanon 24
10/10/2025 11:11:07 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الأمن الدولي

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

روسيا اليوم

دارة الرئيس

مجلس الأمن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:58 | 2025-10-10
03:40 | 2025-10-10
03:30 | 2025-10-10
03:25 | 2025-10-10
03:09 | 2025-10-10
02:59 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24