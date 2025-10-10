بسبب الاجراءات الأميركية.. فنزويلا تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن

Advertisement

طلبت حكومة فنزويلا عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث ما وصفته بـ"الإجراءات العسكرية الأميركية في البحر الكاريبي" التي تُهدد السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفق ما نقلت " ".وجاء الطلب في رسالة رسمية من حكومة الرئيس نيكولاس مادورو إلى سفير لدى ، رئيس المجلس فاسيلي نيبينزيا. واتهمت فنزويلا الأميركي بالسعي إلى الإطاحة بمادورو وتهديد السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.وأشار البيان الفنزويلي إلى توقع حدوث "هجوم مسلح" ضد البلاد خلال "وقت قصير جدا"، في خطوة تعكس تصاعد التوترات بين وكاراكاس. ويأتي هذا الطلب بعد يوم واحد من تصويت الكونغرس الأميركي ضد مشروع قانون كان يقيّد قدرة على استخدام القوة العسكرية المميتة ضد مهربي المخدرات، ما يزيد المخاوف من تصعيد محتمل في المنطقة.الخبر يسلط الضوء على التوتر المتزايد في الكاريبي، حيث تبقى فنزويلا تحت المراقبة الدولية بسبب أزماتها السياسية والاقتصادية، ويبدو أن الحكومة تسعى لاستخدام كمنصة دولية للضغط على وتأكيد حقها في الدفاع عن سيادتها.