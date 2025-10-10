Advertisement

عربي-دولي

كيم جونغ أون يتعهد بتحويل كوريا الشمالية إلى "أفضل جنة اشتراكية في العالم"

Lebanon 24
10-10-2025 | 01:56
في مشهدٍ احتفالي ضخم في بيونغ يانغ، تعهّد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتحويل بلاده إلى "أفضل جنة اشتراكية في العالم"، مؤكدًا أن كوريا الشمالية "تُحارب التهديدات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة"، وذلك في كلمة ألقاها عشية الذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الحاكم.
وقال كيم أمام عشرات الآلاف من الحضور في ملعب "ماي داي" إن بلاده تواصل تطوير أسلحتها النووية إلى جانب اقتصادها "لمواجهة التهديدات المتزايدة بالحرب النووية من قبل الإمبرياليين الأميركيين"، مؤكدًا أن البلاد ستصمد أمام الضغوط السياسية والعسكرية، وستواصل اتباع "إجراءات مضادة شجاعة لا هوادة فيها".

وأضاف: "سأجعل هذا البلد بلا شك أكثر ثراءً وجمالًا، وأفضل جنة اشتراكية في العالم".

شهدت الاحتفالات مشاركة رفيعة المستوى من الصين وروسيا، حيث حضر رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، والرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، إلى جانب الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام.

وأجرى كيم لقاءات ثنائية مع الضيوف، تناولت تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي والعسكري، في ظل تصاعد المواجهة مع الغرب. كما التقى أحد كبار مساعديه، جو يونغ وون، بميدفيديف لبحث التعاون في "القضايا ذات الاهتمام المشترك". (abc)
