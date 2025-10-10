كيم جونغ أون يتعهد بتحويل كوريا الشمالية إلى "أفضل جنة اشتراكية في العالم"

Advertisement

وقال كيم أمام عشرات الآلاف من الحضور في ملعب "ماي داي" إن بلاده تواصل تطوير أسلحتها النووية إلى جانب اقتصادها "لمواجهة التهديدات المتزايدة بالحرب النووية من قبل الإمبرياليين "، مؤكدًا أن البلاد ستصمد أمام الضغوط السياسية والعسكرية، وستواصل اتباع "إجراءات مضادة شجاعة لا هوادة فيها".وأضاف: "سأجعل بلا شك أكثر ثراءً وجمالًا، وأفضل جنة اشتراكية في العالم".شهدت الاحتفالات مشاركة رفيعة المستوى من وروسيا، حيث حضر رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، والرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، إلى جانب للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام.وأجرى كيم لقاءات ثنائية مع الضيوف، تناولت تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي والعسكري، في ظل تصاعد المواجهة مع الغرب. كما التقى أحد كبار مساعديه، جو يونغ وون، بميدفيديف لبحث التعاون في " ذات الاهتمام المشترك". (abc)