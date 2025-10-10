اتهامات جنائية للمدعية العامة بنيويورك: جيمس تواجه التحقيق

Advertisement

وجهت هيئة محلفين كبرى في الاتهام إلى المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، بتهم الاحتيال المصرفي وتقديم بيانات مزيفة لمؤسسة إقراض، في خطوة قانونية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقضائية الأميركية. وتأتي هذه الاتهامات وسط تحقيقات مستمرة حول الرهن العقاري، في وقت تصف فيه السابق خصومها السياسيين، ومن بينهم جيمس، بأنهم يسعون لملاحقة من شاركوا في التحقيقات ضد أو عارضوا سياساته علنياً.وأوضحت ليندسي هاليجان، المدعية العامة للمنطقة الشرقية من ولاية فيرجينيا، أن التهم الموجهة لجيمس تمثل "أفعالاً إجرامية متعمدة وانتهاكات جسيمة لثقة الجمهور"، مشيرة إلى أن كل تهمة قد تصل عقوبتها إلى 30 عاماً سجناً. وعلى الرغم من هذه الاتهامات، نفت جيمس صحتها، مؤكدة أن القضية لا أساس لها وأنها جزء من حملة سياسية لتقويضها.يذكر أن جيمس واحدة من أبرز المدعين الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد ترامب وإدارته، أبرزها القضية التي رفعتها ضد ترامب وشركته العائلية عام 2022، والتي أدت إلى فرض غرامة مالية بلغت حوالي 455 مليون دولار على الرئيس السابق، بعد ثبوت تضخيمه ثروته بشكل احتيالي لخداع المقرضين.وتأتي هذه التطورات في سياق استمرار ترامب في مهاجمة جيمس علنياً، معتبرًا إياها "عدوة الحزب " وأن نشاطها القضائي جزء من معركة سياسية ضد سياساته. ويؤكد محللون أن هذه القضية القانونية قد تصبح جزءاً من الصراع المستمر بين الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات المقبلة، وما يرافق ذلك من توترات سياسية وقانونية معقدة.