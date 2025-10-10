Advertisement

عربي-دولي

عزل رئيسة البيروفي بأغلبية برلمانية!

Lebanon 24
10-10-2025 | 02:19
بعد رفضها المثول أمام الكونغرس خلال جلسة استماع، عزل البرلمان البيروفي اليوم الجمعة رئيسة البلاد دينا بولوارتي.
ونقلت وكالة "فرانس برس"، أن غالبية واسعة من البرلمانيين، صوتت لعزل بولوارتي من الرئاسة مع تأييد 118 عضوا من أصل 122 إجراء العزل.

وكانت بولوارتي تتعرض لانتقادات كثيرة لعجزها عن لجم الجريمة فيما سجلت منذ بدء ولايتها في كانون الأول 2022 تظاهرات واسعة في البلاد.


