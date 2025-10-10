عزل رئيسة البيروفي بأغلبية برلمانية!

Advertisement

بعد رفضها المثول أمام خلال جلسة استماع، عزل البيروفي اليوم الجمعة رئيسة البلاد .ونقلت وكالة "فرانس برس"، أن غالبية واسعة من البرلمانيين، صوتت لعزل من الرئاسة مع تأييد 118 عضوا من أصل 122 إجراء العزل.وكانت بولوارتي تتعرض لانتقادات كثيرة لعجزها عن لجم الجريمة فيما سجلت منذ بدء ولايتها في كانون الأول 2022 تظاهرات واسعة في البلاد.