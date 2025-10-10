إطلاق مرتقب للرهائن في غزة.. ما المعلوم عن مصيرهم؟



أعلن الرئيس الأميركي ، الأربعاء، أنّ المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار بين وحركة "حماس" ستبدأ يوم الإثنين، وتشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة، في خطوة وُصفت بأنها الأوسع منذ اندلاع الحرب.وبحسب المعطيات ، فإن وحلفاءها اختطفوا قبل أكثر من عامين نحو 251 شخصاً من داخل إسرائيل ونقلوهم إلى ، فيما لا يزال 47 رهينة داخل القطاع، يُعتقد أن 20 منهم على الأقل على قيد الحياة.





وتحتفظ الحركة أيضًا بجثمان الجندي هدار غولدين، الذي قُتل عام 2014 ونُقلت رفاته إلى غزة منذ ذلك الحين.



وتحتفظ الحركة أيضًا بجثمان الجندي هدار غولدين، الذي قُتل عام 2014 ونُقلت رفاته إلى غزة منذ ذلك الحين.وأعلنت الحكومة الإسرائيلية وفاة 26 من أصل 48 رهينة، بينما لا يزال مصير اثنين، هما تمير نمرودي وبيبين ، غامضًا. وقد عبّرت الحكومة في وقت سابق عن "قلق بالغ" حيال مصيرهما.





وبحسب التقارير، فإنّ الرهائن الذين يُعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة جميعهم رجال، تتراوح أعمارهم بين العشرينات والثلاثينات، بعدما تم الإفراج عن النساء والأطفال والرجال فوق الخمسين في اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار. وبحسب التقارير، فإنّ الرهائن الذين يُعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة جميعهم رجال، تتراوح أعمارهم بين العشرينات والثلاثينات، بعدما تم الإفراج عن النساء والأطفال والرجال فوق الخمسين في اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار.

وتُعد إنبار هايمان المرأة الوحيدة بين 26 شخصًا أعلنت إسرائيل وفاتهم في غزة.



ومن بين من يُعتقد أنهم ما زالوا أحياء أو مجهولي المصير، اختُطف 11 شخصًا من مهرجان نوفا الموسيقي، وثمانية آخرون من كيبوتسات في جنوب إسرائيل، بينهم أجنبيان كانا يعملان في المزارع الإسرائيلية. كما يوجد ثلاثة جنود إسرائيليين بين الرهائن: اثنان اختُطفا من قواعد عسكرية وواحد من داخل دبابة.



الصفقة المرتقبة تأتي بعد وساطة أميركية ومصرية وقطرية مكثفة، في وقت تراهن على أن يكون هذا الاتفاق نقطة انطلاق نحو تسوية أوسع تُنهي الحرب وتفتح الباب أمام مسار سياسي جديد في المنطقة.

(CNN)