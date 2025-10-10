"تسلا" في ورطة

Advertisement

وأشارت الهيئة في بيان رسمي إلى أنها تحقق في 58 حادثًا تورطت فيها سيارات أثناء تشغيل وضع القيادة الذاتية الكاملة، نتج عنها أكثر من 12 تصادمًا مباشرًا وقرابة 20 إصابة، إضافة إلى حالات اشتعال حرائق.ويشمل التحقيق نحو 2.9 مليون سيارة من طرازات تيسلا المختلفة داخل .وتأتي الخطوة لتُضاف إلى سلسلة من التحقيقات الفيدرالية السابقة التي تستهدف تقنيات "القيادة الذاتية" و"الطيار الآلي"، ما قد يُشكل تهديدًا مباشرًا لطموحات في تحويل سيارات تيسلا إلى مركبات ذاتية القيادة بالكامل عبر تحديثات برمجية.الهيئة الأميركية أوضحت أن العديد من السائقين أبلغوا عن عدم تلقيهم تحذيرات مسبقة من السيارة قبل السلوك غير المتوقع.وتواجه تسلا اتهامات بالتضليل في تسويق تقنيتها، إذ يقول الخبراء إن مصطلح "القيادة الذاتية الكاملة" مضلل، لأن النظام ما زال يتطلب تركيزًا بشريًا دائمًا وتدخلاً فوريًا عند الضرورة.ورغم ذلك، تؤكد تسلا أنها تحذر السائقين مرارًا من أن التقنية لا تجعل السيارة مستقلة بالكامل، وأن المستخدمين مسؤولون عن مراقبة الطريق في جميع الأوقات.وتراجع سهم تسلا بنسبة 3% أثناء التداول يوم الخميس قبل أن يغلق على انخفاض طفيف بلغ 0.7%.ويأتي هذا بعد سلسلة من النكسات القانونية والتنظيمية التي تواجهها الشركة في الولايات المتحدة.ففي آب الماضي، فتحت NHTSA تحقيقًا آخر بشأن تأخر تسلا في الإبلاغ عن الحوادث، كما أدانت هيئة محلفين في ميامي الشركة جزئيًا في حادث مميت عام 2019 مرتبط بتقنية "القيادة الآلية"، وألزمتها بدفع أكثر من 240 مليون دولار تعويضات.