بالفيديو.. شاهدوا اللحظات الأولى لبدء إنسحاب إسرائيل من غزة

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بحسب إذاعة الجيش، إن القوات "ستُكمل قريبًا انسحابها إلى الخط الأصفر المتفق عليه وفقًا لخطة الرئيس الأميركي "، وهو الخط الذي يفصل المناطق التي ستبقى تحت المراقبة الأمنية الإسرائيلية مؤقتًا عن المناطق المدنية في غزة.وأظهر مقطع فيديو، القوات الإسرائيلية وهي تنسحب من مخيم الشاطئ ، بينما بدأت آليات فرقة "غولاني" بالتحرك خارج القطاع. كما شوهد عدد من النازحين يعودون لتفقد منازلهم المدمرة في المخيم بعد توقف القصف.وجاء الإعلان بعد غارة إسرائيلية مساء الخميس على حي الصبرة جنوب مدينة غزة، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وفقدان 40 آخرين، بحسب مصادر طبية محلية. واعتُبرت الغارة آخر عملية قصف إسرائيلية قبل دخول الهدنة حيّز التنفيذ.من جانبه، قال خليل الحيّة، كبير مفاوضي حركة ، الذي نجا مؤخرًا من محاولة اغتيال إسرائيلية في الدوحة، إن الحركة تسلّمت ضمانات من الوسطاء ومن الإدارة الأميركية تؤكد أن الحرب "انتهت بشكل تام".وأكد الحيّة أن المرحلة الحالية ستشهد تنفيذًا تدريجيًا لبنود المرحلة الأولى من خطة ، والتي تتضمن وقفًا شاملاً لإطلاق النار، وانسحابًا جزئيًا للقوات الإسرائيلية، وتبادلًا للأسرى والرهائن، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية "غير مشروطة" بإشراف .