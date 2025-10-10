Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو.. شاهدوا اللحظات الأولى لبدء إنسحاب إسرائيل من غزة

Lebanon 24
10-10-2025 | 03:25
Doc-P-1427591-638956888631174389.png
Doc-P-1427591-638956888631174389.png photos 0
دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية – مصرية – قطرية، حيز التنفيذ فجر اليوم الجمعة، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي، مؤكدًا أن الغارات الجوية توقفت بالكامل وأن قواته بدأت بالانسحاب التدريجي من داخل القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بحسب إذاعة الجيش، إن القوات الإسرائيلية "ستُكمل قريبًا انسحابها إلى الخط الأصفر المتفق عليه وفقًا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، وهو الخط الذي يفصل المناطق التي ستبقى تحت المراقبة الأمنية الإسرائيلية مؤقتًا عن المناطق المدنية الفلسطينية في غزة.

وأظهر مقطع فيديو، القوات الإسرائيلية وهي تنسحب من مخيم الشاطئ الشمالي، بينما بدأت آليات فرقة "غولاني" بالتحرك خارج القطاع. كما شوهد عدد من النازحين الفلسطينيين يعودون لتفقد منازلهم المدمرة في المخيم بعد توقف القصف.
وجاء الإعلان بعد غارة إسرائيلية مساء الخميس على حي الصبرة جنوب مدينة غزة، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وفقدان 40 آخرين، بحسب مصادر طبية محلية. واعتُبرت الغارة آخر عملية قصف إسرائيلية قبل دخول الهدنة حيّز التنفيذ.

من جانبه، قال خليل الحيّة، كبير مفاوضي حركة حماس، الذي نجا مؤخرًا من محاولة اغتيال إسرائيلية في الدوحة، إن الحركة تسلّمت ضمانات من الوسطاء ومن الإدارة الأميركية تؤكد أن الحرب "انتهت بشكل تام".

وأكد الحيّة أن المرحلة الحالية ستشهد تنفيذًا تدريجيًا لبنود المرحلة الأولى من خطة ترامب، والتي تتضمن وقفًا شاملاً لإطلاق النار، وانسحابًا جزئيًا للقوات الإسرائيلية، وتبادلًا للأسرى والرهائن، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية "غير مشروطة" بإشراف الأمم المتحدة.
عربي-دولي

فيديو

الأمم المتحدة

دونالد ترامب

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

الشمالي

فيديو
