عربي-دولي

يصل الإثنين.. تفاصيل جديدة عن زيارة ترامب لإسرائيل

Lebanon 24
10-10-2025 | 03:58
قبيل جولته المنتظرة الإثنين، أوردت القناة الإسرائيلية الـ12 اليوم الجمعة تفاصيل جديدة عن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإسرائيل.
وأشارت القناة إلى أن "ترامب سيصل إلى مطار بن غوريون يوم الإثنين الساعة 9:20 صباحًا عشية عيد (سيمحات توراه)، حيث سيتم استقباله ثم سيلقي كلمة في الكنيست".

وأضافت: "بعد خطابه في الكنيست. سيغادر دون أي اجتماعات أو مراسم خاصة".

وسادت حالة من التأهب والترقب في إسرائيل قبيل زيارة ترامب، نظرًا لمساهمته الكبيرة في التوصل إلى الاتفاق، بما في ذلك من جانب عائلات الرهائن.

وكتبت عائلات الرهائن إليه في رسالة موجهة إلى الرئيس الأميركي، تتضمن دعوة لإلقاء كلمة في ساحة الرهائن "هاتوفيم": "سيكون شرفًا لنا أن توافق على لقائنا خلال زيارتك القادمة لإسرائيل. قد يكون هذا أحد أكبر مظاهر الدعم في تاريخ إسرائيل لصديق وحليف".
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24