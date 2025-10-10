يصل الإثنين.. تفاصيل جديدة عن زيارة ترامب لإسرائيل

Advertisement

قبيل جولته المنتظرة الإثنين، أوردت القناة الـ12 اليوم الجمعة تفاصيل جديدة عن زيارة الرئيس الأميركي لإسرائيل.وأشارت القناة إلى أن " سيصل إلى يوم الإثنين الساعة 9:20 صباحًا عشية عيد (سيمحات توراه)، حيث سيتم استقباله ثم سيلقي كلمة في ".وأضافت: "بعد خطابه في الكنيست. سيغادر دون أي اجتماعات أو مراسم خاصة".وسادت حالة من التأهب والترقب قبيل زيارة ترامب، نظرًا لمساهمته الكبيرة في التوصل إلى الاتفاق، بما في ذلك من جانب عائلات الرهائن.وكتبت عائلات الرهائن إليه في رسالة موجهة إلى الرئيس الأميركي، تتضمن دعوة لإلقاء كلمة في "هاتوفيم": "سيكون شرفًا لنا أن توافق على لقائنا خلال زيارتك لإسرائيل. قد يكون هذا أحد أكبر مظاهر الدعم في تاريخ لصديق وحليف".