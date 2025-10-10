Advertisement

عربي-دولي

نتيجة تغيّر المناخ.. مدن روسية مهددة بالغرق

Lebanon 24
10-10-2025 | 04:19
حذّر فيليب سابوجنيكوف، كبير الباحثين في معهد علوم المحيطات التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، من أن ارتفاع مستويات المحيطات العالمية نتيجة تغير المناخ قد يؤدي إلى غرق أجزاء من عدد من المدن الساحلية الروسية خلال العقود المقبلة.
وأوضح سابوجنيكوف في حديثٍ لوكالة سبوتنيك أن منسوب المياه قد يرتفع بين 0.3 و0.65 متر بحلول عام 2100، مضيفاً أنه في أسوأ السيناريوهات يمكن أن يصل الارتفاع إلى 1.3 متر، وهو ما قد يهدد مناطق واسعة من السواحل الروسية.

وبحسب التقديرات العلمية، قد تتأثر بشكل مباشر مدن آزوف والجزء الجنوبي من روستوف على نهر الدون، إلى جانب المناطق الساحلية في كيرتش وعدد من قرى القوزاق في إقليم كراسنودار، فضلاً عن جزء من أدلر المطلة على البحر الأسود.

أما في شمال غرب روسيا، فقد تواجه سانت بطرسبرغ ومحيطها الساحلي، بما في ذلك كرونشتاد وسيستروريتسك، خطر الفيضانات الدائمة أو الموسمية نتيجة ارتفاع منسوب البحر.

وأشار سابوجنيكوف إلى أن التغيرات لا تتوقف عند نهاية القرن الحالي، إذ قد يرتفع منسوب المحيطات بنحو 5.6 أمتار بحلول عام 2300، ما سيعرّض مدناً شمالية مثل فاراندي وناريان-مار وساليخارد، وكذلك ميناء ناخودكا في الشرق الأقصى، لمخاطر غرق واسعة النطاق.

وأكد الباحث الروسي أن هذه التقديرات مبنية على نماذج مناخية حديثة تعكس الاتجاهات الراهنة في ذوبان الجليد القطبي وارتفاع درجات الحرارة العالمية، مشدداً على أن التعامل الجاد مع هذه السيناريوهات ضرورة حيوية ضمن الجهود الدولية للحد من آثار التغير المناخي. (روسيا اليوم)
