الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى زوال.. وترحيب سوري بالقرار

رحبت بقرار ، القاضي بالتدمير المسرّع لأي بقايا للأسلحة الكيميائية في ، واعتبرته "خطوة غير مسبوقة" منذ انضمام إلى المنظمة عام 2013.وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة “سانا”، أن القرار يشيد بالتعاون القائم بين سوريا والمنظمة، ويدعو إلى دعم الجهود في التعامل مع هذا "الإرث الثقيل". كما ينص على استمرار فرق التفتيش في التحقيق وجمع الأدلة حول استخدام الأسلحة الكيميائية، بما يتيح معالجة أي بقايا محتملة.وأضاف البيان أن القرار الجديد يكرّس مرحلة جديدة في التعاون بين الجانبين، معلنًا تعديل اسم البرنامج الكيميائي في سوريا ليصبح: "إزالة أي بقايا لبرنامج الأسلحة الكيميائية لحقبة ".