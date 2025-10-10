Advertisement

الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى زوال.. وترحيب سوري بالقرار

Lebanon 24
10-10-2025 | 04:19
رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، القاضي بالتدمير المسرّع لأي بقايا للأسلحة الكيميائية في سوريا، واعتبرته "خطوة غير مسبوقة" منذ انضمام دمشق إلى المنظمة عام 2013.
وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة “سانا”، أن القرار يشيد بالتعاون القائم بين سوريا والمنظمة، ويدعو الدول الأعضاء إلى دعم الجهود السورية في التعامل مع هذا "الإرث الثقيل". كما ينص على استمرار فرق التفتيش في التحقيق وجمع الأدلة حول استخدام الأسلحة الكيميائية، بما يتيح معالجة أي بقايا محتملة.

وأضاف البيان أن القرار الجديد يكرّس مرحلة جديدة في التعاون بين الجانبين، معلنًا تعديل اسم البرنامج الكيميائي في سوريا ليصبح: "إزالة أي بقايا لبرنامج الأسلحة الكيميائية لحقبة الأسد".
