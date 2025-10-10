ليس ترامب.. من فاز بجائزة نوبل للسلام 2025؟

Advertisement

منحت جائزة نوبل للسلام لعام 2025 إلى الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، المعروفة بلقب "المرأة الحديدية في فنزويلا"، تقديرًا لنضالها من أجل وحقوق الإنسان في بلدها، في مواجهة نظام الرئيس نيكولاس مادورو.ماتشادو، التي ظلت مختبئة لأكثر من 14 شهرًا بعد رفضها الاعتراف بفوز مادورو في الانتخابات، تعدّ من أبرز الوجوه السياسية في فنزويلا خلال العقدين الماضيين. وُلدت في 7 تشرين الأول 1967، وكرّست مسيرتها لمواجهة الاستبداد والدفاع عن الحريات العامة.بدأت مسيرتها في حزب "العمل " قبل أن تؤسس حزبها الخاص "العمل الوطني"، الذي تبنّى توجهات ليبرالية وسوقية. وفي عام 2011، انتُخبت عضوًا في الجمعية الوطنية الفنزويلية، حيث ركزت على مشاريع تعزّز الشفافية والديمقراطية.وفي 2014، أطلقت مبادرة "التحالف من أجل الحرية" التي جمعت فصائل المعارضة المختلفة لمواجهة حكم مادورو. أما في 2024، فبرزت بقوة بعد فوزها في الانتخابات التمهيدية للمعارضة، لتصبح مرشحة رئاسية بديلة رغم قرار المحكمة منع ترشحها بدعوى "مخالفات مالية".اشتهرت ماتشادو بمواقفها الحازمة ضد النظام في بلادها، إذ تدعو إلى اقتصاد السوق الحر وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، معتبرة أن طريق الخلاص لفنزويلا يمر عبر إعادة بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية.وفي 2025، شاركت في مظاهرات حاشدة في العاصمة كراكاس احتجاجًا على نتائج الانتخابات، قبل أن تتعرض للاعتقال المؤقت في حادث وصفه فريقها بـ"الاختطاف السياسي"، ما أثار ردود فعل دولية واسعة.وحصلت ماتشادو عام 2024 على جائزة "سخاروف لحرية الفكر" من ، تقديرًا لشجاعتها في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. واليوم، تأتي جائزة نوبل للسلام لتتوج مسيرتها كرمز عالمي للمقاومة السلمية والصلابة السياسية في وجه القمع.