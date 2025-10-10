Advertisement

عربي-دولي

ليس ترامب.. من فاز بجائزة نوبل للسلام 2025؟

Lebanon 24
10-10-2025 | 05:13
A-
A+
Doc-P-1427650-638956957726905059.jpg
Doc-P-1427650-638956957726905059.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
منحت جائزة نوبل للسلام لعام 2025 إلى المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، المعروفة بلقب "المرأة الحديدية في فنزويلا"، تقديرًا لنضالها الطويل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في بلدها، في مواجهة نظام الرئيس نيكولاس مادورو.
Advertisement

ماتشادو، التي ظلت مختبئة لأكثر من 14 شهرًا بعد رفضها الاعتراف بفوز مادورو في الانتخابات، تعدّ من أبرز الوجوه السياسية في فنزويلا خلال العقدين الماضيين. وُلدت في 7 تشرين الأول 1967، وكرّست مسيرتها لمواجهة الاستبداد والدفاع عن الحريات العامة.

مسار سياسي حافل بالتحديات

بدأت مسيرتها في حزب "العمل الديمقراطي" قبل أن تؤسس حزبها الخاص "العمل الوطني"، الذي تبنّى توجهات ليبرالية وسوقية. وفي عام 2011، انتُخبت عضوًا في الجمعية الوطنية الفنزويلية، حيث ركزت على مشاريع تعزّز الشفافية والديمقراطية.

وفي 2014، أطلقت مبادرة "التحالف من أجل الحرية" التي جمعت فصائل المعارضة المختلفة لمواجهة حكم مادورو. أما في 2024، فبرزت بقوة بعد فوزها في الانتخابات التمهيدية للمعارضة، لتصبح مرشحة رئاسية بديلة رغم قرار المحكمة العليا منع ترشحها بدعوى "مخالفات مالية".

مواقف صلبة ونضال مستمر

اشتهرت ماتشادو بمواقفها الحازمة ضد النظام الاشتراكي في بلادها، إذ تدعو إلى اقتصاد السوق الحر وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، معتبرة أن طريق الخلاص لفنزويلا يمر عبر إعادة بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية.

وفي 2025، شاركت في مظاهرات حاشدة في العاصمة كراكاس احتجاجًا على نتائج الانتخابات، قبل أن تتعرض للاعتقال المؤقت في حادث وصفه فريقها بـ"الاختطاف السياسي"، ما أثار ردود فعل دولية واسعة.

وحصلت ماتشادو عام 2024 على جائزة "سخاروف لحرية الفكر" من البرلمان الأوروبي، تقديرًا لشجاعتها في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. واليوم، تأتي جائزة نوبل للسلام لتتوج مسيرتها كرمز عالمي للمقاومة السلمية والصلابة السياسية في وجه القمع.
مواضيع ذات صلة
من فاز بجائزة "نوبل" للفيزياء؟
lebanon 24
10/10/2025 13:45:45 Lebanon 24 Lebanon 24
من فاز بجائزة أفضل حارس مرمى لموسم 2025؟
lebanon 24
10/10/2025 13:45:45 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن بوست: ترامب الأجدر بجائزة نوبل للسلام
lebanon 24
10/10/2025 13:45:45 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تدعم ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام
lebanon 24
10/10/2025 13:45:45 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

الديمقراطية

الديمقراطي

الاشتراكي

البرلمان

الأوروبي

ديمقراطي

المعارضة

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:42 | 2025-10-10
06:31 | 2025-10-10
06:30 | 2025-10-10
06:18 | 2025-10-10
05:45 | 2025-10-10
05:24 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24