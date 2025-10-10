26
عربي-دولي
الجيش الإسرائيليّ: اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيّز التنفيذ
Lebanon 24
10-10-2025
|
05:24
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ "اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيّز التنفيذ في تمام الساعة 12:00".
وأضاف أدرعي: "ابتداء من الساعة 12:00 تموضعت قوات جيش الزلزال على خطوط الانتشار العملياتي الجديدة بناء على اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة المختطفين".
وتابع: "تنتشر القوات
الإسرائيلية
في
القيادة الجنوبية
في المنطقة، وستُواصل العمل لإزالة أيّ تهديد فوري".
