الجيش الإسرائيليّ: اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيّز التنفيذ

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ "اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيّز التنفيذ في تمام الساعة 12:00".



وأضاف أدرعي: "ابتداء من الساعة 12:00 تموضعت قوات جيش الزلزال على خطوط الانتشار العملياتي الجديدة بناء على اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة المختطفين".

وتابع: "تنتشر القوات في في المنطقة، وستُواصل العمل لإزالة أيّ تهديد فوري".