عربي-دولي

الجيش الإسرائيليّ: اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيّز التنفيذ

Lebanon 24
10-10-2025 | 05:24
Doc-P-1427652-638956959968173841.jpg
Doc-P-1427652-638956959968173841.jpg photos 0
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ "اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيّز التنفيذ في تمام الساعة 12:00".
 
وأضاف أدرعي: "ابتداء من الساعة 12:00 تموضعت قوات جيش الزلزال على خطوط الانتشار العملياتي الجديدة بناء على اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة المختطفين". 
وتابع: "تنتشر القوات الإسرائيلية في القيادة الجنوبية في المنطقة، وستُواصل العمل لإزالة أيّ تهديد فوري".
