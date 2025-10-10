Advertisement

عربي-دولي

البيت الأبيض ينتقد لجنة نوبل: "السلام ضحية السياسة"

Lebanon 24
10-10-2025 | 07:20
علق ناطق باسم البيت الأبيض، اليوم الجمعة، على جائزة نوبل للسلام: "لجنة نوبل أثبتت أنها تقدّم السياسة على السلام".
وأكد "أن ترامب سيواصل إبرام الاتفاقات". (سكاي نيوز)
