22
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
13
o
بشري
20
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
البيت الأبيض ينتقد لجنة نوبل: "السلام ضحية السياسة"
Lebanon 24
10-10-2025
|
07:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
علق ناطق باسم
البيت الأبيض
، اليوم الجمعة، على
جائزة نوبل للسلام
: "
لجنة نوبل
أثبتت أنها تقدّم السياسة على السلام".
Advertisement
وأكد "أن
ترامب
سيواصل إبرام الاتفاقات". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
ناطق باسم البيت الأبيض معلقا على جائزة نوبل للسلام: "لجنة نوبل" أثبتت أنها تقدّم السياسة على السلام
Lebanon 24
ناطق باسم البيت الأبيض معلقا على جائزة نوبل للسلام: "لجنة نوبل" أثبتت أنها تقدّم السياسة على السلام
10/10/2025 21:19:47
10/10/2025 21:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن البيت الأبيض: ترامب سيتحدث عن "قبول" حماس لخطة السلام
Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن البيت الأبيض: ترامب سيتحدث عن "قبول" حماس لخطة السلام
10/10/2025 21:19:47
10/10/2025 21:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا حرمت لجنة نوبل ترامب جائزة السلام لعام 2025؟
Lebanon 24
لماذا حرمت لجنة نوبل ترامب جائزة السلام لعام 2025؟
10/10/2025 21:19:47
10/10/2025 21:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب سيناقش اليوم مع نتنياهو "خطة سلام" من 21 بندا
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب سيناقش اليوم مع نتنياهو "خطة سلام" من 21 بندا
10/10/2025 21:19:47
10/10/2025 21:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
جائزة نوبل للسلام
البيت الأبيض
جائزة نوبل
سكاي نيوز
لجنة نوبل
بيت الأب
سكاي نيو
باسم ال
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب يقوم بفحص طبي روتيني للمرة الثانية خلال 2025
Lebanon 24
ترامب يقوم بفحص طبي روتيني للمرة الثانية خلال 2025
14:03 | 2025-10-10
10/10/2025 02:03:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وقف التغطية الصحية للمرضى السوريين.. المُستشفيات الحكومية شمالاً ترفع الصوت
Lebanon 24
بعد وقف التغطية الصحية للمرضى السوريين.. المُستشفيات الحكومية شمالاً ترفع الصوت
13:44 | 2025-10-10
10/10/2025 01:44:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قتلى ومفقودون جراء انفجار مصنع متفجّرات في تنيسي الأميركية (فيديو)
Lebanon 24
قتلى ومفقودون جراء انفجار مصنع متفجّرات في تنيسي الأميركية (فيديو)
13:39 | 2025-10-10
10/10/2025 01:39:03
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلة "قفزة أسعار الذهب".. هكذا ارتفعت قيمة "المعدن الأصفر"
Lebanon 24
رحلة "قفزة أسعار الذهب".. هكذا ارتفعت قيمة "المعدن الأصفر"
13:00 | 2025-10-10
10/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من السيسي.. دعوة للمستشار الألماني لحضور توقيع وقف إطلاق النار في غزة
Lebanon 24
من السيسي.. دعوة للمستشار الألماني لحضور توقيع وقف إطلاق النار في غزة
12:57 | 2025-10-10
10/10/2025 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الضجة التي أحدثها تسريب فيديو لشجار بين وائل كفوري وزوجته.. هذا ما كشفته طليقته أنجيلا بشارة
Lebanon 24
بعد الضجة التي أحدثها تسريب فيديو لشجار بين وائل كفوري وزوجته.. هذا ما كشفته طليقته أنجيلا بشارة
01:59 | 2025-10-10
10/10/2025 01:59:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل مُسرّب لمشادة كلاميّة بين وائل كفوري وزوجته شانا عبود.. وتشكيك في صحّته
Lebanon 24
تسجيل مُسرّب لمشادة كلاميّة بين وائل كفوري وزوجته شانا عبود.. وتشكيك في صحّته
23:00 | 2025-10-09
09/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... صخورٌ سقطت من شاحنة على سيارات!
Lebanon 24
بالفيديو... صخورٌ سقطت من شاحنة على سيارات!
09:22 | 2025-10-10
10/10/2025 09:22:54
Lebanon 24
Lebanon 24
صباح اليوم... الطفلة أريج فُقِدَت خلال وجودها مع عائلتها
Lebanon 24
صباح اليوم... الطفلة أريج فُقِدَت خلال وجودها مع عائلتها
10:08 | 2025-10-10
10/10/2025 10:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مريم البسام في محطة "LTV"
Lebanon 24
مريم البسام في محطة "LTV"
17:03 | 2025-10-09
09/10/2025 05:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:03 | 2025-10-10
ترامب يقوم بفحص طبي روتيني للمرة الثانية خلال 2025
13:44 | 2025-10-10
بعد وقف التغطية الصحية للمرضى السوريين.. المُستشفيات الحكومية شمالاً ترفع الصوت
13:39 | 2025-10-10
قتلى ومفقودون جراء انفجار مصنع متفجّرات في تنيسي الأميركية (فيديو)
13:00 | 2025-10-10
رحلة "قفزة أسعار الذهب".. هكذا ارتفعت قيمة "المعدن الأصفر"
12:57 | 2025-10-10
من السيسي.. دعوة للمستشار الألماني لحضور توقيع وقف إطلاق النار في غزة
12:01 | 2025-10-10
"أشياء غريبة جدًا"... ترامب يهدّد الصين بفرض زيادة هائلة في الرسوم
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
10/10/2025 21:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
10/10/2025 21:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
10/10/2025 21:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24