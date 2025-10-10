Advertisement

عربي-دولي

لماذا حرمت لجنة نوبل ترامب جائزة السلام لعام 2025؟

Lebanon 24
10-10-2025 | 08:00
خيب مجلس لجنة نوبل النرويجية آمال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وحرمته من جائزة نوبل للسلام لعام 2025، رغم ضغوطه ومزاعمه بأنه أسهم في إحلال السلام في عدة نزاعات عالمية، كان آخرها وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
وأوضحت صحيفة نيويورك بوست أن سبب عدم فوز ترامب يعود إلى مسألة توقيت؛ إذ اتخذت اللجنة قرارها يوم الإثنين الماضي، أي قبل الإعلان الرسمي عن اتفاق وقف النار بين إسرائيل وحماس، ولم يكن ذلك تعمداً لتجاهل ترامب.

بدلاً من ذلك، أعلنت اللجنة النرويجية يوم الجمعة، منح الجائزة لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، معتبرة أن الجائزة تأتي "تقديراً لجهودها في تعزيز الحقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا ونضالها من أجل انتقال عادل وسلمي من الديكتاتورية إلى الديمقراطية".

وقال مصدر مقرب من ترامب إن فوزه بالجائزة كان ليكون "مفاجأة"، مشيراً إلى أن فرصه قد تكون أقوى العام المقبل.

ورغم أن ترامب ضغط على اللجنة مراراً منذ عودته إلى البيت الأبيض، وزعم أنه أنهى 8 حروب خلال 8 أشهر، إلا أن بعض منتقديه أشاروا إلى أن تصرفاته المثيرة للجدل، مثل قصف منشآت نووية إيرانية في حزيران الماضي، وحديثه عن شراء جزيرة غرينلاند، واقتراحه تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب، كانت من بين الأسباب التي حرمتّه الجائزة هذا العام.

وشدد ترامب الشهر الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلاً: "الجميع يقول إنني يجب أن أحصل على جائزة نوبل للسلام"، فيما وصف حرمانه منها بأنه "إهانة كبيرة لأميركا".

في المقابل، يرى بعض حلفائه أنه يستحق الجائزة لدوره في إحلال السلام في نزاعات طويلة الأمد، منها الصراع بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، وكمبوديا وتايلاند، والهند وباكستان، وصربيا وكوسوفو، ومصر وإثيوبيا، وأذربيجان وأرمينيا.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة بلومبرغ أن النرويج كانت قلقة بشأن رد الفعل الأميركي المحتمل في حال منح الجائزة لشخص آخر غير ترامب، الذي قد يشمل فرض قيود على الصادرات النرويجية أو على صندوق الثروة السيادي النرويجي البالغ تريليوني دولار.

ولغاية الآن، لم يصدر أي تعليق من ترامب بعد إعلان منح الجائزة للمعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو. (سكاي نيوز)
