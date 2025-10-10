أردوغان يلوّح بعقاب محتمل حال عودة الإبادة الجماعية إلى غزة

Advertisement

قال الرئيس ، اليوم الجمعة، "إن من المهم تطبيق كل بنود الاتفاق ونحن سنتسلم المسؤولية في مراقبة تنفيذه".أضاف : "لإسرائيل سجل حافل في عدم احترام مواثيقها ونعلم أنهم تذرعوا بكل الأمور التافهة لعدم الوفاء بالاتفاقات".وأكد "أن الرجوع إلى أجواء الإبادة الجماعية في غزة سيكون له ثمن باهظ جدا". (الجزيرة)