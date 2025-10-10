Advertisement

عربي-دولي

أردوغان يلوّح بعقاب محتمل حال عودة الإبادة الجماعية إلى غزة

Lebanon 24
10-10-2025 | 08:30
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، "إن من المهم تطبيق كل بنود الاتفاق ونحن سنتسلم المسؤولية في مراقبة تنفيذه".
أضاف أردوغان: "لإسرائيل سجل حافل في عدم احترام مواثيقها ونعلم أنهم تذرعوا بكل الأمور التافهة لعدم الوفاء بالاتفاقات".
وأكد "أن الرجوع إلى أجواء الإبادة الجماعية في غزة سيكون له ثمن باهظ جدا". (الجزيرة)
 
