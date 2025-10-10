بوتين: نجاح ترامب في غزة سيكون إنجازًا تاريخيًّا

Advertisement

قال " إذا استطاع إنجاح خطته بشأن فسيكون ذلك إنجازًا تاريخيًّا.وأشار إلى "أن بشأن ندعم المبادرات الأميركية والقضية الأهم هي إقامة دولة فلسطينية".وأكد "أن مشاركتنا في عملية السلام في الشرق الأوسط قد تكون مطلوبة". (سكاي نيوز)