عربي-دولي

بوتين: نجاح ترامب في غزة سيكون إنجازًا تاريخيًّا

Lebanon 24
10-10-2025 | 09:10
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين" إذا استطاع ترامب إنجاح خطته بشأن قطاع غزة فسيكون ذلك إنجازًا تاريخيًّا.
وأشار بوتين إلى "أن بشأن الشرق الأوسط ندعم المبادرات الأميركية والقضية الأهم هي إقامة دولة فلسطينية".
وأكد "أن مشاركتنا في عملية السلام في الشرق الأوسط قد تكون مطلوبة". (سكاي نيوز)
