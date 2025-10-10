Advertisement

من هي الدول التي لا تزال تُنفّذ حكومة الإعدام؟

10-10-2025 | 10:00
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ بيانات صدرت حديثاً، أشارت إلى أنّ أكثر من نصف دول العالم قد تخلّت عن عقوبة الإعدام، بينما لا تزال 40 دولة تسمح بالعقوبة قانوناً، لكنها لم تنفّذ أيّ إعدامات منذ عشر سنوات على الأقل.
وهناك 5 دول تقتصر فيها عقوبة الإعدام على حالات استثنائية، مثل أوقات الحرب، ومنها البرازيل وغانا وغواتيمالا وبيرو والسلفادور.
 
أما 35 دولة، فلا تزال تُنفّذ عقوبة الإعدام فعليًّا.
وفي السنوات الأخيرة، انضمت 10 دول إلى قائمة الدول التي ألغت عقوبة الإعدام، وهي:

- زيمبابوي
- أرمينيا
- زامبيا
- فلسطين
- بابوا غينيا الجديدة
- جمهورية أفريقيا الوسطى
- غينيا الاستوائية
- كازاخستان
- سيراليون
- تشاد

في المقابل، فإنّ الدول التي لا تزال تنفّذ الإعدامات هي:

- أفغانستان
- إيران
- الكويت
- الإمارات العربية المتحدة
- المملكة العربية السعودية
- سنغافورة
- الصومال
- الولايات المتحدة الأمبركية
- تايوان
- اليابان
- مصر
