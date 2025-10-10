من هي الدول التي لا تزال تُنفّذ حكومة الإعدام؟

ذكر موقع " "، أنّ بيانات صدرت حديثاً، أشارت إلى أنّ أكثر من نصف دول العالم قد تخلّت عن عقوبة الإعدام، بينما لا تزال 40 دولة تسمح بالعقوبة قانوناً، لكنها لم تنفّذ أيّ إعدامات منذ عشر سنوات على الأقل.

وهناك 5 دول تقتصر فيها عقوبة الإعدام على حالات استثنائية، مثل أوقات الحرب، ومنها البرازيل وغانا وغواتيمالا وبيرو والسلفادور.

أما 35 دولة، فلا تزال تُنفّذ عقوبة الإعدام فعليًّا.

وفي السنوات الأخيرة، انضمت 10 دول إلى قائمة الدول التي ألغت عقوبة الإعدام، وهي:



- زيمبابوي

- أرمينيا

- زامبيا

- فلسطين

- بابوا غينيا الجديدة

- أفريقيا الوسطى

- غينيا الاستوائية

- كازاخستان

- سيراليون

- تشاد



في المقابل، فإنّ الدول التي لا تزال تنفّذ الإعدامات هي:



- أفغانستان

-

- الكويت

- العربية المتحدة

-

- سنغافورة

- الصومال

- الأمبركية

- تايوان

- اليابان

- مصر