"أشياء غريبة جدًا"... ترامب يهدّد الصين بفرض زيادة هائلة في الرسوم

وأوضح في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "بعض الأشياء الغريبة جدا تحدث في الصين! لقد أصبحوا عدائيين للغاية، ويرسلون رسائل إلى البلدان في جميع أنحاء العالم، بأنهم يريدون فرض ضوابط التصدير على كل عنصر من عناصر الإنتاج له علاقة بالأراضي النادرة، وأي شيء آخر تقريبا يمكنهم التفكير فيه، حتى لو لم يتم تصنيعه في الصين".وأضاف: "لم ير أحد شيئا كهذا من قبل، ولكن بشكل أساسي، من شأنه أن يسد الأسواق، ويجعل الحياة صعبة لكل بلد في العالم تقريبا، وخاصة بالنسبة للصين".وشدد على أن "بلدان أخرى اتصلت بنا غاضبة للغاية من هذا العداء التجاري العظيم، الذي جاء من العدم. كانت علاقتنا مع الصين على مدى الأشهر الستة الماضية جيدة جدا، مما جعل هذه الخطوة في التجارة أكثر إثارة للدهشة".وأكد أنه "لطالما شعرت أنهم كانوا يكذبون في الانتظار، والآن، كالعادة، ثبت أنني على حق! لا توجد طريقة للسماح للصين باحتجاز العالم أسيرا!".