عربي-دولي

من السيسي.. دعوة للمستشار الألماني لحضور توقيع وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
10-10-2025 | 12:57
وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوة إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس للمشاركة في الاحتفالية التي تنوي مصر تنظيمها بمناسبة توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ولم تُعلن القاهرة بعد عن موعد الاحتفالية، مكتفية بالقول إنها ستكون احتفالية تليق بهذه المناسبة المهمة.


وخلال اتصال هاتفي بين السيسي وميرتس، شدد الرئيس المصري على أهمية الحفاظ على دور ومكانة السلطة الفلسطينية، وتهيئة الظروف الملائمة لإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.


وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن الاتصال تناول مستجدات الجهود المصرية المبذولة بالتنسيق مع الأطراف المعنية لإنهاء الحرب في غزة، حيث استعرض الرئيس السيسي تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الثامن من الشهر الجاري في شرم الشيخ، كما قدم رؤية مصر للمرحلة التالية وآليات تنفيذ الاتفاق القائم على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.


من جانبه، أكد المستشار الألماني دعم ألمانيا لهذا الاتفاق وتطلعها لأن يشكل خطوة نحو تحقيق سلام دائم في المنطقة، وأشار إلى تطلعه لاستضافة مصر لمؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة.
