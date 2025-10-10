من السيسي.. دعوة للمستشار الألماني لحضور توقيع وقف إطلاق النار في غزة

Advertisement

وجّه دعوة إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس للمشاركة في الاحتفالية التي تنوي مصر تنظيمها بمناسبة توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في .ولم تُعلن بعد عن موعد الاحتفالية، مكتفية بالقول إنها ستكون احتفالية تليق بهذه المناسبة المهمة.وخلال اتصال هاتفي بين السيسي وميرتس، شدد الرئيس المصري على أهمية الحفاظ على دور ومكانة السلطة ، وتهيئة الظروف الملائمة لإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاتصال تناول مستجدات الجهود المصرية المبذولة بالتنسيق مع الأطراف المعنية لإنهاء الحرب في غزة، حيث استعرض الرئيس السيسي تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الثامن من الشهر الجاري في شرم الشيخ، كما قدم رؤية مصر للمرحلة التالية وآليات تنفيذ الاتفاق القائم على خطة الرئيس الأميركي .من جانبه، أكد المستشار الألماني دعم لهذا الاتفاق وتطلعها لأن يشكل خطوة نحو تحقيق سلام دائم في المنطقة، وأشار إلى تطلعه لاستضافة مصر لمؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة.