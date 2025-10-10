21
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
12
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
للمرة الثانية هذا العام... ترامب يجري فحوصًا طبية
Lebanon 24
10-10-2025
|
14:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتوجّه الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، اليوم الجمعة، إلى الطبيب في زيارة وصفها مساعدوه بالروتينية، لكنها تستدعي اهتمامًا خاصًا بالنظر إلى حيوية الرئيس البالغ من العمر 79 عامًا.
Advertisement
وأصبح
ترامب
أكبر شخص يتولى رئاسة
الولايات المتحدة
عند عودته إلى
البيت الأبيض
في كانون الثاني، وهو ثاني أكبر شخص يتولى المنصب على الإطلاق.
وعلى الرغم من تقدمه في السن، حافظ الرئيس المنتمي للحزب
الجمهوري
على جدول زمني نشط وسريع الوتيرة، مستمرًا في عاداته الغذائية التي تشمل اللحوم الحمراء.
ويعتزم ترامب السفر
يوم الأحد
إلى
الشرق الأوسط
بعد دوره في التوسط لإنهاء النزاع عبر اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
ومع ذلك، أصبحت صحة ترامب محور اهتمام متزايد، خصوصًا بعد عام من تخلي الرئيس السابق
جو بايدن
عن الترشح لولاية ثانية عام 2024، وسط تساؤلات عن لياقته الجسدية لتولي المنصب.
وتباين أداء ترامب مع
بايدن
خلال الحملة الرئاسية العام الماضي، وصور نفسه على أنه أصغر سنا وأكثر لياقة.
وقال البيت الأبيض إن ترامب سيتوجه إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، وهو مستشفى في بيثيسدا بولاية ماريلاند مشهور بتقديم خدماته للرؤساء، لإجراء فحص سنوي "روتيني"، بالإضافة إلى عقد لقاء مع الجنود وإلقاء كلمة أمامهم.
وتأتي هذه الزيارة بعد ستة أشهر فقط من إجرائه فحصا بدنيا شاملا.
مواضيع ذات صلة
واشنطن بوست: البنتاغون يخطط لإجراء فحوص واسعة لموظفيه لكشف الكذب في محاولة لاحتواء التسريبات الصحفية
Lebanon 24
واشنطن بوست: البنتاغون يخطط لإجراء فحوص واسعة لموظفيه لكشف الكذب في محاولة لاحتواء التسريبات الصحفية
11/10/2025 04:31:33
11/10/2025 04:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الإليزيه: ماكرون يعين لوكورنو رئيسا للوزراء للمرة الثانية
Lebanon 24
الإليزيه: ماكرون يعين لوكورنو رئيسا للوزراء للمرة الثانية
11/10/2025 04:31:33
11/10/2025 04:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثلة ريتا حايك تُفاجىء جمهورها: أنا حامل للمرّة الثانيّة
Lebanon 24
الممثلة ريتا حايك تُفاجىء جمهورها: أنا حامل للمرّة الثانيّة
11/10/2025 04:31:33
11/10/2025 04:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية للمرة الثانية على بلدة حولا
Lebanon 24
"لبنان24": محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية للمرة الثانية على بلدة حولا
11/10/2025 04:31:33
11/10/2025 04:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
البيت الأبيض
الشرق الأوسط
يوم الأحد
جو بايدن
الجمهوري
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
موسكو ترحب باتفاقات المرحلة الأولى من خطة السلام في غزة
Lebanon 24
موسكو ترحب باتفاقات المرحلة الأولى من خطة السلام في غزة
16:52 | 2025-10-10
10/10/2025 04:52:59
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "أنفاق حماس" بعد حرب غزة.. كلامٌ إسرائيلي جديد
Lebanon 24
عن "أنفاق حماس" بعد حرب غزة.. كلامٌ إسرائيلي جديد
16:30 | 2025-10-10
10/10/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون يعيد تعيين لوكورنو رئيسًا للوزراء
Lebanon 24
ماكرون يعيد تعيين لوكورنو رئيسًا للوزراء
16:12 | 2025-10-10
10/10/2025 04:12:04
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس والفصائل الفلسطينية ترفض أي "وصاية أجنبية" على غزة
Lebanon 24
حماس والفصائل الفلسطينية ترفض أي "وصاية أجنبية" على غزة
16:03 | 2025-10-10
10/10/2025 04:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يخطط لعقد قمة دولية في مصر حول غزة... موقع أميركي يتحدث
Lebanon 24
ترامب يخطط لعقد قمة دولية في مصر حول غزة... موقع أميركي يتحدث
15:08 | 2025-10-10
10/10/2025 03:08:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الضجة التي أحدثها تسريب فيديو لشجار بين وائل كفوري وزوجته.. هذا ما كشفته طليقته أنجيلا بشارة
Lebanon 24
بعد الضجة التي أحدثها تسريب فيديو لشجار بين وائل كفوري وزوجته.. هذا ما كشفته طليقته أنجيلا بشارة
01:59 | 2025-10-10
10/10/2025 01:59:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. إليكم وثيقة بـ"تشكيلات جديدة" في قوى الأمن
Lebanon 24
بالأسماء.. إليكم وثيقة بـ"تشكيلات جديدة" في قوى الأمن
13:50 | 2025-10-10
10/10/2025 01:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل مُسرّب لمشادة كلاميّة بين وائل كفوري وزوجته شانا عبود.. وتشكيك في صحّته
Lebanon 24
تسجيل مُسرّب لمشادة كلاميّة بين وائل كفوري وزوجته شانا عبود.. وتشكيك في صحّته
23:00 | 2025-10-09
09/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... صخورٌ سقطت من شاحنة على سيارات!
Lebanon 24
بالفيديو... صخورٌ سقطت من شاحنة على سيارات!
09:22 | 2025-10-10
10/10/2025 09:22:54
Lebanon 24
Lebanon 24
صباح اليوم... الطفلة أريج فُقِدَت خلال وجودها مع عائلتها
Lebanon 24
صباح اليوم... الطفلة أريج فُقِدَت خلال وجودها مع عائلتها
10:08 | 2025-10-10
10/10/2025 10:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:52 | 2025-10-10
موسكو ترحب باتفاقات المرحلة الأولى من خطة السلام في غزة
16:30 | 2025-10-10
عن "أنفاق حماس" بعد حرب غزة.. كلامٌ إسرائيلي جديد
16:12 | 2025-10-10
ماكرون يعيد تعيين لوكورنو رئيسًا للوزراء
16:03 | 2025-10-10
حماس والفصائل الفلسطينية ترفض أي "وصاية أجنبية" على غزة
15:08 | 2025-10-10
ترامب يخطط لعقد قمة دولية في مصر حول غزة... موقع أميركي يتحدث
13:44 | 2025-10-10
بعد وقف التغطية الصحية للمرضى السوريين.. المُستشفيات الحكومية شمالاً ترفع الصوت
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
11/10/2025 04:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
11/10/2025 04:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
11/10/2025 04:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24