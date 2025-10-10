للمرة الثانية هذا العام... ترامب يجري فحوصًا طبية

Advertisement

وعلى الرغم من تقدمه في السن، حافظ الرئيس المنتمي للحزب على جدول زمني نشط وسريع الوتيرة، مستمرًا في عاداته الغذائية التي تشمل اللحوم الحمراء.

ويعتزم ترامب السفر إلى بعد دوره في التوسط لإنهاء النزاع عبر اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.





ومع ذلك، أصبحت صحة ترامب محور اهتمام متزايد، خصوصًا بعد عام من تخلي الرئيس السابق عن الترشح لولاية ثانية عام 2024، وسط تساؤلات عن لياقته الجسدية لتولي المنصب.





وتباين أداء ترامب مع خلال الحملة الرئاسية العام الماضي، وصور نفسه على أنه أصغر سنا وأكثر لياقة.





وقال البيت الأبيض إن ترامب سيتوجه إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، وهو مستشفى في بيثيسدا بولاية ماريلاند مشهور بتقديم خدماته للرؤساء، لإجراء فحص سنوي "روتيني"، بالإضافة إلى عقد لقاء مع الجنود وإلقاء كلمة أمامهم.





وتأتي هذه الزيارة بعد ستة أشهر فقط من إجرائه فحصا بدنيا شاملا.

يتوجّه الرئيس الأميركي ، اليوم الجمعة، إلى الطبيب في زيارة وصفها مساعدوه بالروتينية، لكنها تستدعي اهتمامًا خاصًا بالنظر إلى حيوية الرئيس البالغ من العمر 79 عامًا.وأصبح أكبر شخص يتولى رئاسة عند عودته إلى في كانون الثاني، وهو ثاني أكبر شخص يتولى المنصب على الإطلاق.