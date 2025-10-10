Advertisement

عربي-دولي

للمرة الثانية هذا العام... ترامب يجري فحوصًا طبية

Lebanon 24
10-10-2025 | 14:03
يتوجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم  الجمعة، إلى الطبيب في زيارة وصفها مساعدوه بالروتينية، لكنها تستدعي اهتمامًا خاصًا بالنظر إلى حيوية الرئيس البالغ من العمر 79 عامًا.
وأصبح ترامب أكبر شخص يتولى رئاسة الولايات المتحدة عند عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني، وهو ثاني أكبر شخص يتولى المنصب على الإطلاق.

 
وعلى الرغم من تقدمه في السن، حافظ الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري على جدول زمني نشط وسريع الوتيرة، مستمرًا في عاداته الغذائية التي تشمل اللحوم الحمراء.
ويعتزم ترامب السفر يوم الأحد إلى الشرق الأوسط بعد دوره في التوسط لإنهاء النزاع عبر اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.


ومع ذلك، أصبحت صحة ترامب محور اهتمام متزايد، خصوصًا بعد عام من تخلي الرئيس السابق جو بايدن عن الترشح لولاية ثانية عام 2024، وسط تساؤلات عن لياقته الجسدية لتولي المنصب.


وتباين أداء ترامب مع بايدن خلال الحملة الرئاسية العام الماضي، وصور نفسه على أنه أصغر سنا وأكثر لياقة.


وقال البيت الأبيض إن ترامب سيتوجه إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، وهو مستشفى في بيثيسدا بولاية ماريلاند مشهور بتقديم خدماته للرؤساء، لإجراء فحص سنوي "روتيني"، بالإضافة إلى عقد لقاء مع الجنود وإلقاء كلمة أمامهم.


وتأتي هذه الزيارة بعد ستة أشهر فقط من إجرائه فحصا بدنيا شاملا.
