عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يؤكد استعداده للمساهمة في إعادة إعمار غزة

Lebanon 24
10-10-2025 | 23:34
أعلن الاتحاد الأوروبي مساء أمس الجمعة ترحيبه بالاتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة لضمان وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
وقال الإتحاد في بيان: "مستعدون للمساهمة في تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات المتاحة لنا"، مضيفاً أنه مستعد للمساهمة في استقرار غزة وإعادة إعمارها، وفق رويترز.

كما دعا كل الأطراف إلى التنفيذ الكامل للاتفاق دون تأخير، بما يسمح بوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتوزيعها بشكل مستدام.

إلى ذلك أعلن أنه سيواصل دعم السلطة الفلسطينية وإصلاحاتها الجارية.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس دخل حيّز التنفيذ ظهر أمس الجمعة في غزة.
