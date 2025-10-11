Advertisement

قائد قوات سوريا الديمقراطية: سنكون جزءاً من الجيش السوري

Lebanon 24
11-10-2025 | 00:07
أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، أن "قسد" ستكون جزءاً من الجيش السوري.
وقال عبدي، خلال احتفالية بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس "قسد" مساء الجمعة، إن اللجنة العسكرية لدينا ستتوجه إلى دمشق قريباً، وستناقش موضوع دمج قوات سوريا الديمقراطية".
