عربي-دولي

لمناسبة تأسيس حزب العمال الحاكم.. كوريا الشمالية تستعرض صاروخا عابرا للقارات

Lebanon 24
11-10-2025 | 01:07
قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم السبت إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف على عرض عسكري كبير استعرض فيه صاروخ باليستي جديد عابر للقارات أمام شخصيات دولية زائرة.
أقيم العرض العسكري أمس الجمعة بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الحاكم، وجاء بعد احتفالات يوم الخميس.

وكان رئيس الحكومة الصينية لي تشيانغ، ووفد من روسيا برئاسة الرئيس السابق دميتري ميدفيديف، وكذلك رئيس الحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام، من بين الشخصيات الأجنبية التي حضرت إلى بيونجيانج للمشاركة في احتفال الذكرى السنوية.

وفي العرض العسكري، عرضت كوريا الشمالية المسلحة نوويا صاروخها الباليستي العابر للقارات “هواسونغ 20” الأكثر تطورا، والذي وصفته وكالة الأنباء المركزية الكورية بأنه “أقوى نظام سلاح نووي استراتيجي في البلاد”.
