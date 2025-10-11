لمناسبة تأسيس حزب العمال الحاكم.. كوريا الشمالية تستعرض صاروخا عابرا للقارات

Advertisement

قالت المركزية الرسمية اليوم السبت إن الزعيم الكوري عرض عسكري كبير استعرض فيه صاروخ باليستي جديد عابر للقارات أمام شخصيات دولية زائرة.أقيم العسكري أمس الجمعة بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الحاكم، وجاء بعد احتفالات يوم الخميس.وكان رئيس الحكومة لي تشيانغ، ووفد من برئاسة الرئيس السابق دميتري ميدفيديف، وكذلك الشيوعي الفيتنامي تو لام، من بين الشخصيات الأجنبية التي حضرت إلى بيونجيانج للمشاركة في احتفال الذكرى السنوية.وفي العرض العسكري، عرضت المسلحة نوويا صاروخها الباليستي العابر للقارات “هواسونغ 20” الأكثر تطورا، والذي وصفته وكالة الأنباء المركزية الكورية بأنه “أقوى نظام سلاح نووي استراتيجي في البلاد”.