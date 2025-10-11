بعد زلزال قوي قبالة سواحل أميركا الجنوبية.. رفع التحذير من تسونامي

Advertisement

ألغت سلطات الطوارئ أمس الجمعة سلسلة من التحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي) التي أصدرتها لفترة وجيزة في أعقاب زلزال بلغت قوته 7.8 درجة ضرب ممر ، الذي يمتد بين الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية والقارة الجنوبية.وكان من أمواج تسونامي في المحيط وهيئة علوم البحار والمحيطات التابعة لبحرية تشيلي قد أصدرا تحذيرات لفترة وجيزة بعد الزلزال، الذي ذكرت أنه وقع على عمق 10 كيلومترات، لكنهما رفعاها بعد حوالي ساعة.وحذرت السلطات التشيلية من تأثيرات محتملة على قاعدتي وأوهيجينز العسكريتين في طرف وفي .وقع الزلزال قبل الساعة 5:30 مساء بقليل بالتوقيت المحلي (2030 بتوقيت جرينتش)، وفي غضون أكثر من ساعة بقليل، ألغت السلطات التحذيرات من تسونامي.