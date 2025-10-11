26
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
13
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تمهيدا لعملية التسليم.. بدء نقل الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين
Lebanon 24
11-10-2025
|
01:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع انطلاق مهلة الـ72 ساعة لتبادل الأسرى وفق ما حدده اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ رسمياً ظهر أمس الجمعة، أكدت مصادر إسرائيلية أن نقل الأسرى
الفلسطينيين
بدأ.
Advertisement
وقال مصدر إسرائيلي، اليوم السبت، إن الجهات المعنية بدأت بنقل الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم من السجون
الإسرائيلية
، وفق ما أفادت "يديعوت أحرونوت".
كما أضاف أن حركة
حماس
بدورها بدأت "تعمل على تجهيز الرهائن الإسرائيليين الأحياء"، من أجل تسليمهم يوم الاثنين المقبل.
تسليم الجثامين
في حين يرتقب أن يأخذ تسليم الجثامين بعض الوقت، وفق تقديرات قيادات في حماس، على الرغم من أن
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
كان دأب خلال الأيام القليلة الماضية على التأكيد بأن "الرهائن أحياء وأمواتاً" سيعودون معاً.
يأتي ذلك، بعدما صادقت الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق مع حركة حماس لوقف النار في
قطاع غزة
، وانسحاب القوات الإسرائيلية وفق الخطوط التي اتفق عليه، لتنطلق مهلة الـ 72 ساعة التي حددت ضمن خطة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بشأن غزة، من أجل تسليم الأسرى الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين.
ومن المتوقع أن تفرج حماس عن الإسرائيليين العشرين الأحياء خلال 72 ساعة، على أن تفرج
إسرائيل
بعد ذلك عن 250 فلسطينياً يقضون عقوبات طويلة في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1700 آخرين اعتقلوا من غزة خلال الحرب.
فيما نشرت وزارة العدل الإسرائيلية قائمة تفصيلية بأسماء الـ250 الذين يُرتقب الإفراج عنهم، إلا أن تلك اللائحة لم تتضمّن أسماء عدد من القيادات
الفلسطينية
البارزة التي طالبت حماس بالإفراج عنها، على غرار القيادي في فتح مروان البرغوثي، وأمين عام تنظيم
الجبهة
الشعبية أحمد سعدات، فضلاً عن القيادي الحمساوي حسن سلامة.
ولا يزال 48 أسيراً في غزة، 20 منهم أحياء، و26 لقوا حتفهم، فيما لا تزال جثتان مجهولتي المصير.
يذكر أن وثيقة التفاهمات التي تم التوقيع عليها في مدينة شرم الشيخ بمصر بعد مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس برعاية الوسطاء، نصت في أحد بنودها على إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين الأحياء المحتجزين، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين محددين بالاسم في السجون الإسرائيلية، خلال الـ72 ساعة من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، على أن تتم العملية دون أي تغطية إعلامية مباشرة أو مظاهر مسلحة واحتفالية كما كان يجري في السابق، فيما يتابع
الصليب الأحمر
وحده تلك العملية ميدانياً، ويبلغ عن حصول انتهاكات.
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت: بدء نقل الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: بدء نقل الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية
11/10/2025 13:39:54
11/10/2025 13:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام مصري: بدء مناقشة قوائم الأسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم وفق اتفاق التبادل مع إسرائيل
Lebanon 24
إعلام مصري: بدء مناقشة قوائم الأسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم وفق اتفاق التبادل مع إسرائيل
11/10/2025 13:39:54
11/10/2025 13:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشار المرشد الإيراني: بدء الهدنة في غزة قد يكون تمهيداً لنهاية الهدنة في مكان آخر
Lebanon 24
مستشار المرشد الإيراني: بدء الهدنة في غزة قد يكون تمهيداً لنهاية الهدنة في مكان آخر
11/10/2025 13:39:54
11/10/2025 13:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": بدء عملية تسليم السلاح في مخيم البداوي
Lebanon 24
"لبنان 24": بدء عملية تسليم السلاح في مخيم البداوي
11/10/2025 13:39:54
11/10/2025 13:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي
الصليب الأحمر
دونالد ترامب
الفلسطينيين
الإسرائيلية
الفلسطينية
الإسرائيلي
قطاع غزة
تابع
قد يعجبك أيضاً
كيم جونغ أون: جيشنا يجب أن يصبح كياناً لا يُقهر
Lebanon 24
كيم جونغ أون: جيشنا يجب أن يصبح كياناً لا يُقهر
05:34 | 2025-10-11
11/10/2025 05:34:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل وإصابة العشرات بهجوم بطائرة مسيّرة في غرب السودان
Lebanon 24
مقتل وإصابة العشرات بهجوم بطائرة مسيّرة في غرب السودان
05:31 | 2025-10-11
11/10/2025 05:31:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال 24 ساعة.. انتشال 135 جثمانا من تحت الأنقاض في قطاع غزة
Lebanon 24
خلال 24 ساعة.. انتشال 135 جثمانا من تحت الأنقاض في قطاع غزة
04:55 | 2025-10-11
11/10/2025 04:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ضمن صفقة الاسرى.. 195 محكوماً بالمؤبد سيطلق سراحهم
Lebanon 24
ضمن صفقة الاسرى.. 195 محكوماً بالمؤبد سيطلق سراحهم
04:54 | 2025-10-11
11/10/2025 04:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة.. هذا ما أعلنته الاونروا
Lebanon 24
6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة.. هذا ما أعلنته الاونروا
04:43 | 2025-10-11
11/10/2025 04:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأسماء.. إليكم وثيقة بـ"تشكيلات جديدة" في قوى الأمن
Lebanon 24
بالأسماء.. إليكم وثيقة بـ"تشكيلات جديدة" في قوى الأمن
13:50 | 2025-10-10
10/10/2025 01:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع سريّ عند نصرالله قبيل اغتياله.. تفاصيل يعلنها تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
اجتماع سريّ عند نصرالله قبيل اغتياله.. تفاصيل يعلنها تقرير إسرائيلي
15:30 | 2025-10-10
10/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صباح اليوم... الطفلة أريج فُقِدَت خلال وجودها مع عائلتها
Lebanon 24
صباح اليوم... الطفلة أريج فُقِدَت خلال وجودها مع عائلتها
10:08 | 2025-10-10
10/10/2025 10:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... صخورٌ سقطت من شاحنة على سيارات!
Lebanon 24
بالفيديو... صخورٌ سقطت من شاحنة على سيارات!
09:22 | 2025-10-10
10/10/2025 09:22:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يسابق الوقت
Lebanon 24
الجيش يسابق الوقت
09:00 | 2025-10-10
10/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:34 | 2025-10-11
كيم جونغ أون: جيشنا يجب أن يصبح كياناً لا يُقهر
05:31 | 2025-10-11
مقتل وإصابة العشرات بهجوم بطائرة مسيّرة في غرب السودان
04:55 | 2025-10-11
خلال 24 ساعة.. انتشال 135 جثمانا من تحت الأنقاض في قطاع غزة
04:54 | 2025-10-11
ضمن صفقة الاسرى.. 195 محكوماً بالمؤبد سيطلق سراحهم
04:43 | 2025-10-11
6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة.. هذا ما أعلنته الاونروا
04:30 | 2025-10-11
أثرياء التكنولوجيا يجهزون أنفسهم للكارثة.. فهل من داع للقلق؟
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
11/10/2025 13:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
11/10/2025 13:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
11/10/2025 13:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24