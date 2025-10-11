غموض يلف مصير قآاني.. هل قتل في ايران؟

Advertisement

تصدر اسم قائد فيلق التابع للحرس الثوري اللواء قآاني، خلال الساعات الماضية، حديث العددي من الإيرانيين على مواقع التواصل.فقد انتشرت العديد من الشائعات حول إصابته، ومحاولة اغتياله، وحتى مقتله، ما دفع وكالة أنباء فارس القريبة من ، إلى نفيها.وأوضحت في تغريدة مقتضة على حسابها في إكس فجر اليوم السبت أن كل الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول اغتيال ومقتل قآاني، غير صحيحة.رغم ذلك، واصل بعض الإيرانيين السخرية من هذا التأكيد، مذكرين بما نشرته الوكالة سابقاً حول عدم مقتل رئيسي، قبل سنتين، بعدما تحطمت مروحيته.في حين أعاد البعض الآخر نشر مقابلة لقاآني أكد فيها أنه كان امتنع سابقاً خلال الحرب عن التواصل مع بقية ، لمعرفته بأن تراقب وترصد وتلاحق تلك المكالمات من أجل تحديد موقعه وغيره من القيادات.كما أكد آخرون أن بث الشائعات يعتبر من ضمن الحرب النفسية بين البلدين.ووسط عاصفة الشائعات تلك، تبين أن حساباً "موثقاً بالعلامة الزرقاء" للموساد باللغة الفارسية، كان أول من أطلق شرارة هذه الشائعة. وكتب" نتمنى الشفاء التام والعمر المديد للقآني...وشكرًا لتعاونكم".