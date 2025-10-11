أثرياء التكنولوجيا يجهزون أنفسهم للكارثة.. فهل من داع للقلق؟

Advertisement

ذكرت شبكة "BBC" أنه "يقال إن مارك زوكربيرغ بدأ العمل في مزرعة كولاو، التي تبلغ مساحتها 1400 فدان في كاواي في هاواي، منذ عام 2014. ومن المقرر أن يشمل المشروع مأوى كاملا مزودا بإمدادات الطاقة والغذاء الخاصة به، على الرغم من أن النجارين والكهربائيين العاملين في الموقع مُنعوا من الحديث عن المشروع بموجب اتفاقيات عدم الإفصاح، وفقا لتقرير نشرته مجلة Wired. وأدى جدار يبلغ ارتفاعه ستة أقدام إلى منع المشروع من رؤية الطريق القريب. وعندما سُئل العام الماضي عما إذا كان يبني مخبأً للموت، أجاب مؤسس بالنفي القاطع، وأوضح أن المساحة تحت الأرض، التي تبلغ مساحتها حوالي 5000 قدم مربع، "تشبه ملجأً صغيرًا، إنها أشبه بقبو". لكن هذا لم يوقف التكهنات".وبحسب الشبكة، "هناك أيضًا تكهنات حول قادة التكنولوجيا الآخرين، والذين يبدو أن بعضهم كانوا منشغلين بشراء قطع من الأراضي التي تحتوي على مساحات تحت الأرض، جاهزة للتحويل إلى مخابئ فاخرة بملايين الدولارات. وتحدث ريد هوفمان، المؤسس المشارك لموقع LinkedIn، عن "تأمين نهاية العالم"، وقد زعم سابقًا أن نصف الأثرياء يتمتعون بهذا التأمين، حيث تُعدّ نيوزيلندا وجهةً رائجةً لشراء المنازل. فهل من الممكن حقا أن يستعدوا للحرب، أو لتأثيرات تغير المناخ، أو لأي حدث كارثي آخر لم نعرف عنه شيئا بعد؟ في السنوات القليلة الماضية، أُضيف تطور الذكاء الاصطناعي إلى قائمة المشاكل الوجودية المحتملة، ويشعر الكثيرون بقلق بالغ إزاء سرعة هذا التطور، ويُقال إن إيليا سوتسكيفر، كبير العلماء والمؤسس المشارك لشركة Open AI، هو واحد منهم".وتابعت الشبكة، "بحلول منتصف عام 2023، أطلقت الشركة التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو برنامج ChatGPT، وكانت الشركة تعمل بسرعة على التحديثات. ولكن بحلول ذلك الصيف، أصبح سوتسكيفر مقتنعا بشكل متزايد بأن علماء الكمبيوتر كانوا على وشك تطوير الذكاء العام الاصطناعي (AGI). وفي اجتماع، اقترح سوتسكيفر على زملائه أن يقوموا بحفر ملجأ تحت الأرض لعلماء الشركة البارزين قبل إطلاق مثل هذه التكنولوجيا القوية على العالم. وقد قيل على نطاق واسع إنه قال: "سوف نقوم بالتأكيد ببناء مخبأ قبل أن نطلق الذكاء الاصطناعي العام"، على الرغم من أنه ليس من الواضح من كان يقصد بـ "نحن". هذا الأمر يسلط الضوء على حقيقة غريبة: العديد من علماء الكمبيوتر وقادة التكنولوجيا البارزين، والذين يعمل بعضهم بجد لتطوير شكل ذكي للغاية من الذكاء الاصطناعي، يبدو أيضًا خائفين بشدة مما يمكن أن يفعله الذكاء الاصطناعي يومًا ما. إذن، متى بالضبط سيظهر الذكاء الاصطناعي العام؟ وهل يُمكن أن يُثبت تحولاً كافياً يُخيف الناس العاديين؟"وأضافت الشبكة، "زعم رواد التكنولوجيا أن الذكاء الاصطناعي العام بات وشيكًا، وصرح سام ألتمان، رئيس OpenAI، في كانون الأول 2024 بأنه سيأتي "أسرع مما يتوقعه معظم الناس في العالم". وفي الواقع، هناك من يشك في الأمر. وتقول ويندي هول، أستاذة علوم الحاسوب في جامعة ساوثهامبتون: "إنهم يغيرون أهدافهم باستمرار. الأمر يعتمد على من تتحدث إليه". وأضافت: "يقول المجتمع العلمي إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مذهلة، لكنها لا تقترب بأي حال من الذكاء البشري". ويتفق هودجات، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة كوغنيزانت للتكنولوجيا، على أنه سيكون من الضروري تحقيق عدد من "الاختراقات الأساسية" أولاً. علاوة على ذلك، من غير المرجح أن يأتي الذكاء الاصطناعي فجأةً، بل إن الذكاء الاصطناعي تقنيةٌ سريعة التطور، وهو في رحلةٍ طويلة، وهناك العديد من الشركات حول العالم تتسابق لتطوير نسخٍ خاصةٍ به. ولكن أحد الأسباب التي تجعل هذه الفكرة مثيرة لاهتمام البعض في وادي السيليكون هو أنها تعتبر مقدمة لشيء أكثر تقدما: الذكاء الاصطناعي الفائق، وهي تقنية تتجاوز الذكاء البشري"."وبحسب الشبكة، "يُبدي مؤيدو الذكاء الاصطناعي العام والذكاء الاصطناعي المتقدم تفاؤلاً كبيراً بفوائدهما، فهم يزعمون أنهما سيُسهمان في إيجاد علاجات جديدة للأمراض الفتاكة، وحل مشكلة تغير المناخ، وتوفير مصدر لا ينضب للطاقة النظيفة. حتى أن إيلون ادعى أن الذكاء الاصطناعي الفائق الذكاء قد يبشر بعصر "الدخل المرتفع الشامل"، وقد أيد مؤخرا فكرة أن الذكاء الاصطناعي سوف يصبح رخيصا ومنتشرا على نطاق واسع إلى درجة أن أي شخص تقريبا سوف يرغب في الحصول على "الروبوتات الشخصية R2-D2 و C-3PO". هناك جانبٌ مُخيفٌ بالطبع، فهل يمكن للإرهابيين اختطاف التكنولوجيا واستخدامها كسلاح هائل، أو ماذا لو قررت بنفسها أن البشرية هي سبب مشاكل العالم وتدمرنا؟"وتابعت الشبكة، "حذر تيم بيرنرز لي، مبتكر شبكة الإنترنت العالمية، في حديثه إلى هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في وقت سابق من هذا الشهر، قائلاً: "إذا كان أذكى منك، فيتعين علينا احتواؤه". وأضاف: "علينا أن نكون قادرين على إيقافه". في الواقع، تتخذ الحكومات بعض الإجراءات الوقائية، وهناك أيضًا هؤلاء الأثرياء للغاية الذين لديهم خطط تأمين خاصة بهم ضد نهاية العالم. يرى نيل لورانس، أستاذ التعلم الآلي بجامعة كامبريدج، أن هذا بحد ذاته هراء. وأضاف قائلاً: "إن فكرة الذكاء العام الاصطناعي سخيفة مثل فكرة 'المركبة العامة الاصطناعية'". يشعر فينس لينش، الرئيس التنفيذي لشركة IV.AI التي يقع مقرها في كاليفورنيا، بالقلق أيضًا من التصريحات المبالغ فيها بشأن الذكاء الاصطناعي العام. "إنه تسويق رائع"، كما يقول، "إذا كنت الشركة التي تبني أذكى شيء على الإطلاق، فسوف يرغب الناس في إعطائك المال". وأضاف: "إن الأمر لا يتطلب عامين. بل يتطلب قدرًا كبيرًا من الحوسبة، والكثير من الإبداع البشري، والكثير من التجربة والخطأ". وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن الذكاء الاصطناعي العام سوف يتحقق على الإطلاق، أجاب: "أنا لا أعرف حقًا"."