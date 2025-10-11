Advertisement

خاص

مفاجأة جديدة عن بشار الأسد.. تقريرٌ يعلنها!

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
11-10-2025 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1428034-638957760916151433.jpg
Doc-P-1428034-638957760916151433.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت صحيفة "zeit.de" الألمانية تقريراً جديداً تحدثت فيه عمّا أسمته بـ"حياة الرئيس السوري السابق بشار الأسد الخفية في موسكو"، مشيرة إلى أن الأخير يتجول بحرية في موسكو ويزور مركزاً تجارياً ويلعبُ ألعاب الكمبيوتر لساعات.
Advertisement


التقرير الذي نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية وترجمهُ "لبنان24" يقول إنه في كانون الأول 2024، فرّ الأسد إلى موسكو في خضم انقلاب عسكري في البلاد أوصل أحمد الشرع إلى السلطة في سوريا.


"يديعوت" تقول إن الصحيفة الألمانية تمكنت من الوصول إلى مخبأ الأسد في العاصمة الروسية، حيث يقطنُ في ناطحة سحاب فاخرة، بينما تمتلكُ عائلته حوالى 20 شقة موزعة على 3 طوابق.


التقرير يقولُ إنه "تحت رحمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعهد الأسد بالصمت"، وأضاف: "يقال إن بوتين يحتكر المعلومات مما يضمنُ له سيطرة كاملة على تاريخ حُكم الأسد سوريا وتورطه العميق فيها. ونتيجةً لذلك، "أبقى الديكتاتور السابق (أي الأسد) نفسه بعيداً عن الأضواء".


وتنقل الصحيفة الألمانية عن صديق قديم سابق لعائلة الأسد ويعيش الآن في أوروبا قوله إنه "بشار الأسد حاول تصفيته بتفجيرات عام 2012 وأن عدداً من حراسه الشخصيين قُتلوا"، مشيراً إلى أنه "قرر مغادرة سوريا إثر ذلك".


وكشف الصديق الذي يُدعى "خ." نقلاً عن مصادر موثوقة أن "بشار الأسد وعائلته يتحركون بحرية في موسكو، ويستخدمون حراساً شخصيين من شركة أمن خاصة، ممولة من الحكومة الروسية"، وأضاف: "يسكنُ بشار في 3 شقق في برج يقع أسفله مركز تسوق، ويزوره من حين لآخر، كما أنه يقضي ساعات في لعب ألعاب الفيديو عبر الإنترنت".


يكشف المصدر أن زوجة الأسد، أسماء، في حالة صحية حرجة للغاية، فقد اصيبت بالسرطان عام 2018 وتعافت، لكن المرض عاد إليها في ربيع عام 2024 وحالتها تُعتبر الآن غير مستقرة".


كذلك، يقول المصدر إن "ماهر، شقيق بشار الأسد، يُقيم في فندق فور سيزونز في المدينة، ويقضي وقته في تدخين النرجيلة".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تقرير يعلن مفاجأة: "مؤامرات إسرائيلية" لاستهداف قادة "حماس" في مصر!
lebanon 24
11/10/2025 13:38:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إيرانيّ سابق يفضح بشار الأسد: هكذا خدع إيران
lebanon 24
11/10/2025 13:38:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء أول انتخابات تشريعية في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد
lebanon 24
11/10/2025 13:38:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بملايين الدولارات... بيع سيارات لعائلة بشار الأسد
lebanon 24
11/10/2025 13:38:15 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الألمانية

إسرائيل

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:34 | 2025-10-11
05:31 | 2025-10-11
04:55 | 2025-10-11
04:54 | 2025-10-11
04:43 | 2025-10-11
04:30 | 2025-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24