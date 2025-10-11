Advertisement

عربي-دولي

مقتل وإصابة العشرات بهجوم بطائرة مسيّرة في غرب السودان

Lebanon 24
11-10-2025 | 05:31
قُتل ما لا يقل عن ثلاثين شخصاً في هجوم شنّته طائرة مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع، استهدف مخيماً للنازحين في مدينة الفاشر بشمال دارفور في السودان، وفق ما أفادت به منظمة محلية.
وذكرت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر، وهي مجموعة محلية تُعنى بتوثيق انتهاكات الحرب، في بيان لها أن: "للمرة الثانية صباح السبت، الدعم السريع يقصف مركز إيواء.. بحي درجة (في الفاشر) وتسبب القصف بقتل 30 شخصا".

وبحسب البيان، ما زالت هناك جثث داخل خنادق حفرت للحماية.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24