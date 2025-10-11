25
بيروت
طرابلس
صور
جبيل
صيدا
جونية
النبطية
زحلة
بعلبك
بشري
بيت الدين
عربي-دولي
مقتل وإصابة العشرات بهجوم بطائرة مسيّرة في غرب السودان
Lebanon 24
11-10-2025
|
05:31
قُتل ما لا يقل عن ثلاثين شخصاً في هجوم شنّته طائرة مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع، استهدف مخيماً للنازحين في مدينة
الفاشر
بشمال دارفور في
السودان
، وفق ما أفادت به منظمة محلية.
وذكرت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر، وهي
مجموعة محلية
تُعنى بتوثيق انتهاكات الحرب، في بيان لها أن: "للمرة الثانية صباح السبت، الدعم السريع يقصف مركز إيواء.. بحي درجة (في الفاشر) وتسبب القصف بقتل 30 شخصا".
وبحسب البيان، ما زالت هناك جثث داخل خنادق حفرت للحماية.
