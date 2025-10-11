مقتل وإصابة العشرات بهجوم بطائرة مسيّرة في غرب السودان

Advertisement

قُتل ما لا يقل عن ثلاثين شخصاً في هجوم شنّته طائرة مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع، استهدف مخيماً للنازحين في مدينة بشمال دارفور في ، وفق ما أفادت به منظمة محلية.وذكرت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر، وهي تُعنى بتوثيق انتهاكات الحرب، في بيان لها أن: "للمرة الثانية صباح السبت، الدعم السريع يقصف مركز إيواء.. بحي درجة (في الفاشر) وتسبب القصف بقتل 30 شخصا".وبحسب البيان، ما زالت هناك جثث داخل خنادق حفرت للحماية.