صور جوية تُظهر دمار غزة بعد عامين من الحرب... شاهدوها

وأشارت السلطات الصحية في غزة إلى "مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني في القطاع منذ السابع من تشرين الاول 2023، ثلثهم تقريبا دون سن 18 عاما".وخلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي إلى أن "إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، واعتمدت على نطاق عمليات القتل كأحد الأدلة التي تدعم استنتاجها. ووصفت إسرائيل ما خلصت إليه اللجنة بأنه متحيز".يظهر تحليل أجراه للأقمار الصناعية لبيانات تعود لتموز أن حوالي 193 ألف مبنى في غزة تعرضت للدمار أو الأضرار.ووفق في غزة، التابع لحماس، فإن نسبة الدمار في قطاع غزة بلغت نحو 90%، وسيطر الجيش على نحو 80% من مساحة القطاع عبر الاجتياح والتهجير والقصف المتواصل.