Advertisement

عربي-دولي

صور جوية تُظهر دمار غزة بعد عامين من الحرب... شاهدوها

Lebanon 24
11-10-2025 | 07:28
A-
A+
Doc-P-1428107-638957897474802325.webp
Doc-P-1428107-638957897474802325.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أدت حملة إسرائيل العسكرية على قطاع غزة إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير مساحات واسعة من القطاع الساحلي.
Advertisement

وأشارت السلطات الصحية في غزة إلى "مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني في القطاع منذ السابع من تشرين الاول 2023، ثلثهم تقريبا دون سن 18 عاما".

وخلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي إلى أن "إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، واعتمدت على نطاق عمليات القتل كأحد الأدلة التي تدعم استنتاجها. ووصفت إسرائيل ما خلصت إليه اللجنة بأنه متحيز".

يظهر تحليل أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية لبيانات تعود لتموز أن حوالي 193 ألف مبنى في غزة تعرضت للدمار أو الأضرار.

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، التابع لحماس، فإن نسبة الدمار في قطاع غزة بلغت نحو 90%، وسيطر الجيش الإسرائيلي على نحو 80% من مساحة القطاع عبر الاجتياح والتهجير والقصف المتواصل.























مواضيع ذات صلة
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 90% من القطاع دُمّر تماما بعد عامين من الحرب الإسرائيلية
lebanon 24
11/10/2025 18:21:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد عامين من الحرب.. كم بلغت نسبة الدمار في غزة؟
lebanon 24
11/10/2025 18:21:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد عامين من الحرب.. حماس: شعبنا متمسك بثوابته
lebanon 24
11/10/2025 18:21:52 Lebanon 24 Lebanon 24
خارجية أوكرانيا: هجمات روسيا الليلة تظهر أهمية إجبارها على إنهاء الحرب
lebanon 24
11/10/2025 18:21:52 Lebanon 24 Lebanon 24

المكتب الإعلامي الحكومي

مركز الأمم المتحدة

المكتب الإعلامي

الأمم المتحدة

مكتب الإعلام

الفلسطينيين

الإسرائيلي

قطاع غزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:03 | 2025-10-11
11:00 | 2025-10-11
10:43 | 2025-10-11
10:40 | 2025-10-11
09:12 | 2025-10-11
08:33 | 2025-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24