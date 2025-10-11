25
عربي-دولي
صور جوية تُظهر دمار غزة بعد عامين من الحرب... شاهدوها
Lebanon 24
11-10-2025
|
07:28
A-
A+
أدت حملة
إسرائيل
العسكرية على
قطاع غزة
إلى مقتل عشرات الآلاف من
الفلسطينيين
وتدمير مساحات واسعة من القطاع الساحلي.
وأشارت السلطات الصحية في غزة إلى "مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني في القطاع منذ السابع من تشرين الاول 2023، ثلثهم تقريبا دون سن 18 عاما".
وخلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي إلى أن "إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، واعتمدت على نطاق عمليات القتل كأحد الأدلة التي تدعم استنتاجها. ووصفت إسرائيل ما خلصت إليه اللجنة بأنه متحيز".
يظهر تحليل أجراه
مركز الأمم المتحدة
للأقمار الصناعية لبيانات تعود لتموز أن حوالي 193 ألف مبنى في غزة تعرضت للدمار أو الأضرار.
ووفق
المكتب الإعلامي الحكومي
في غزة، التابع لحماس، فإن نسبة الدمار في قطاع غزة بلغت نحو 90%، وسيطر الجيش
الإسرائيلي
على نحو 80% من مساحة القطاع عبر الاجتياح والتهجير والقصف المتواصل.
