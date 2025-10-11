25
عربي-دولي
بعد اتفاق غزة.. هذا ما قاله روبيو عن السيسي
Lebanon 24
11-10-2025
|
08:33
A-
A+
أشاد
وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو بالدور المحوري الذي لعبته مصر ورئيسها
عبد الفتاح السيسي
في التوصل إلى اتفاق غزة، واصفًا إياه بـ"الاتفاق التاريخي"، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الجمعة.
وأكد روبيو، بحسب بيان
وزارة الخارجية
المصرية
، على "الدور المتميز والريادي الذي يضطلع به الرئيس المصري والدولة المصرية في دعم جهود السلام بالمنطقة".
وناقش الوزيران تطورات الأوضاع في
الشرق الأوسط
، ولا سيما الجهود المبذولة لإنهاء حرب غزة، إلى جانب التنسيق المستمر بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ودونالد
ترامب
في متابعة تنفيذ الاتفاق.
كما تطرق الجانبان إلى الترتيبات الخاصة بقمة شرم الشيخ المقبلة، التي ستُعقد برئاسة مشتركة بين السيسي وترامب، والتي وصفها روبيو بأنها "حدث تاريخي فريد من نوعه"، مشيدًا بالتعاون المصري الأميركي في إنجاحها.
من جهته
، أكد عبد العاطي التقدير الكبير الذي يكنه الرئيس المصري لنظيره الأميركي ولدعمه خطة السلام، مشيرًا إلى أن تنفيذ اتفاق غزة "يبث الأمل في نفوس شعوب المنطقة، خاصة الشعب الفلسطيني"، ويجسد القيم المشتركة بين البلدين في اعتماد الحلول السلمية بدل العسكرية.
وختم عبد العاطي بالتأكيد على أن تسوية القضية
الفلسطينية
وفق حل الدولتين هي "الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام والأمن المنشود في المنطقة".
(سكاي نيوز)
