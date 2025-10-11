لوكورنو: الحكومة المقبلة يجب أن لا تكون رهينة للأحزاب

Advertisement

قال رئيس الوزراء الفرنسي ، اليوم السبت، بعد إعادة تعيينه رسميًا، إن الحكومة المقبلة "يجب أن تعكس تركيبة (البرلمان)"، لكن "من دون أن تكون رهينة للمصالح الحزبية"، وفق ما نقلت وكالة .وأضاف لوكورنو خلال زيارة لمركز للشرطة في ضاحية جنوبي : "نحن بحاجة إلى حكومة واقعية تمثل ، لكن قادرة على العمل بفعالية بعيدًا عن التجاذبات السياسية".ورداً على سؤال حول احتمال تعليق إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، قال: "كل النقاشات ممكنة ما دامت واقعية".وكان قصر الإليزيه قد أعلن، الجمعة، إعادة تكليف لوكورنو بتشكيل حكومة جديدة، بعد أيام فقط من استقالته في أعقاب أزمة سياسية غير مسبوقة منذ سبعين عامًا، عقب إعلان البرلمان نيته إسقاط حكومته وعدم دعم الموازنة.