لوكورنو: الحكومة المقبلة يجب أن لا تكون رهينة للأحزاب
Lebanon 24
11-10-2025
|
10:40
قال رئيس الوزراء الفرنسي
سيباستيان لوكورنو
، اليوم السبت، بعد إعادة تعيينه رسميًا، إن الحكومة المقبلة "يجب أن تعكس تركيبة
الجمعية الوطنية
(البرلمان)"، لكن "من دون أن تكون رهينة للمصالح الحزبية"، وفق ما نقلت وكالة
رويترز
.
وأضاف لوكورنو خلال زيارة لمركز للشرطة في ضاحية جنوبي
باريس
: "نحن بحاجة إلى حكومة واقعية تمثل
البرلمان
، لكن قادرة على العمل بفعالية بعيدًا عن التجاذبات السياسية".
ورداً على سؤال حول احتمال تعليق إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، قال: "كل النقاشات ممكنة ما دامت واقعية".
وكان قصر الإليزيه قد أعلن، الجمعة، إعادة تكليف لوكورنو بتشكيل حكومة جديدة، بعد أيام فقط من استقالته في أعقاب أزمة سياسية غير مسبوقة منذ سبعين عامًا، عقب إعلان البرلمان نيته إسقاط حكومته وعدم دعم الموازنة.
(رويترز)
