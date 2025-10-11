Advertisement

عربي-دولي

لوكورنو: الحكومة المقبلة يجب أن لا تكون رهينة للأحزاب

Lebanon 24
11-10-2025 | 10:40
A-
A+
Doc-P-1428159-638958014828105959.png
Doc-P-1428159-638958014828105959.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم السبت، بعد إعادة تعيينه رسميًا، إن الحكومة المقبلة "يجب أن تعكس تركيبة الجمعية الوطنية (البرلمان)"، لكن "من دون أن تكون رهينة للمصالح الحزبية"، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
Advertisement

وأضاف لوكورنو خلال زيارة لمركز للشرطة في ضاحية جنوبي باريس: "نحن بحاجة إلى حكومة واقعية تمثل البرلمان، لكن قادرة على العمل بفعالية بعيدًا عن التجاذبات السياسية".

ورداً على سؤال حول احتمال تعليق إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، قال: "كل النقاشات ممكنة ما دامت واقعية".

وكان قصر الإليزيه قد أعلن، الجمعة، إعادة تكليف لوكورنو بتشكيل حكومة جديدة، بعد أيام فقط من استقالته في أعقاب أزمة سياسية غير مسبوقة منذ سبعين عامًا، عقب إعلان البرلمان نيته إسقاط حكومته وعدم دعم الموازنة.
 
(رويترز)
 
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية عن ليبرمان: الحكومة يجب أن تكون صهيونية واسعة لا مكان فيها للأحزاب العربية أو الحريدية
lebanon 24
11/10/2025 18:22:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"خطة الحكومة": حماية " الحزب" أم جعله رهينة
lebanon 24
11/10/2025 18:22:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل سيباستيان لوكورنو يجري مفاوضات أخيرة بتكليف من ماكرون لتشكيل الحكومة
lebanon 24
11/10/2025 18:22:18 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة.. لوكورنو رئيساً للوزراء
lebanon 24
11/10/2025 18:22:18 Lebanon 24 Lebanon 24

سيباستيان لوكورنو

سيباستيان لوكورن

الجمعية الوطنية

بات السياسية

وكالة رويتر

مركز للشرطة

البرلمان

باستيان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:03 | 2025-10-11
11:00 | 2025-10-11
10:43 | 2025-10-11
09:12 | 2025-10-11
08:33 | 2025-10-11
08:13 | 2025-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24