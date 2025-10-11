زيلينسكي لترامب: أثق بقدرتك على إنهاء الحرب كما فعلت في غزة

Advertisement

حثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجددًا على المساعدة في وقف الحرب الروسية على بلاده، مؤكدًا أن ما حققه الرئيس الأميركي في "يثبت قدرته على إنهاء الحرب الروسية أيضًا".وقال زيلينسكي في منشور على منصة "إكس" إنه أجرى مكالمة "إيجابية ومثمرة للغاية" مع ، تناولت الهجمات الروسية على منظومة الطاقة ، وسبل تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني عبر اتفاقيات جديدة قيد الإعداد.وأضاف: "يجب أن يكون هناك استعداد من الجانب الروسي للانخراط في دبلوماسية حقيقية، لكن ذلك لن يتحقق إلا بالقوة".وتأتي تصريحات زيلينسكي بالتزامن مع احتفاء ترامب بنجاحه في وقف إطلاق النار بين وحماس في بعد حرب دامية استمرت عامين، في خطوة يصفها مراقبون بأنها أول اختبار كبير لولايته الثانية.