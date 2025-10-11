Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي لترامب: أثق بقدرتك على إنهاء الحرب كما فعلت في غزة

Lebanon 24
11-10-2025 | 10:43
حثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة مجددًا على المساعدة في وقف الحرب الروسية على بلاده، مؤكدًا أن ما حققه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الشرق الأوسط "يثبت قدرته على إنهاء الحرب الروسية أيضًا".
وقال زيلينسكي في منشور على منصة "إكس" إنه أجرى مكالمة "إيجابية ومثمرة للغاية" مع ترامب، تناولت الهجمات الروسية على منظومة الطاقة الأوكرانية، وسبل تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني عبر اتفاقيات جديدة قيد الإعداد.

وأضاف: "يجب أن يكون هناك استعداد من الجانب الروسي للانخراط في دبلوماسية حقيقية، لكن ذلك لن يتحقق إلا بالقوة".

وتأتي تصريحات زيلينسكي بالتزامن مع احتفاء ترامب بنجاحه في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة بعد حرب دامية استمرت عامين، في خطوة يصفها مراقبون بأنها أول اختبار دبلوماسي كبير لولايته الثانية.
