ماكرون إلى القاهرة لدعم تنفيذ اتفاق غزة

وأوضحت الرئاسة أنّ ماكرون سيبحث مع شركائه “المراحل المقبلة لتنفيذ خطة السلام”، من دون تأكيد ما إذا كان سيلتقي الذي يتوجّه بدوره إلى مصر.ويأتي التحرّك الفرنسي بعد دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمنح الاتفاق شرعية دولية عبر . وفي السياق نفسه، قال الفرنسي جان نويل للعربية إنّ الاتفاق يحتاج إلى "غطاء دولي" وقوة مراقبة دولية، لافتًا إلى أنّ المهمّات الأمنية اليومية في غزة ستتولاها عناصر شرطة فلسطينيون قامت بتأهيلهم مصر والأردن وكندا، مع ضرورة زيادة عديدهم ودعمهم بقوة دولية من أجل الاستقرار والأمن.وأضاف بارو أنّ "عدة دول" أبدت رغبتها في المشاركة بهذه القوة، لكن ذلك يقتضي تفويضًا من ، كاشفًا أنّ العمل جارٍ في لإصدار قرار من مجلس الأمن يحدّد إطار انتشار القوة الدولية.ومن المرتقب أن تستضيف القاهرة، الثلاثاء، احتفالية ترحيبًا باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يشارك فيها الرئيس الأميركي ترامب إلى جانب رؤساء دول غربية وعربية.