عربي-دولي
ماكرون إلى القاهرة لدعم تنفيذ اتفاق غزة
Lebanon 24
11-10-2025
|
11:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتوجّه
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون، الإثنين، إلى مصر للتعبير عن دعمه لتنفيذ الاتفاق الذي طرحه الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بهدف إنهاء الحرب في غزة بين
إسرائيل
وحركة
حماس
، وفق ما أعلن الإليزيه السبت، مشيرًا إلى أنّ الزيارة تشمل حضور الاحتفالية المقررة في القاهرة.
وأوضحت الرئاسة
الفرنسية
أنّ ماكرون سيبحث مع شركائه “المراحل المقبلة لتنفيذ خطة السلام”، من دون تأكيد ما إذا كان سيلتقي
ترامب
الذي يتوجّه بدوره إلى مصر.
ويأتي التحرّك الفرنسي بعد دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمنح الاتفاق شرعية دولية عبر
مجلس الأمن
. وفي السياق نفسه، قال
وزير الخارجية
الفرنسي جان نويل
بارو
للعربية إنّ الاتفاق يحتاج إلى "غطاء دولي" وقوة مراقبة دولية، لافتًا إلى أنّ المهمّات الأمنية اليومية في غزة ستتولاها عناصر شرطة فلسطينيون قامت بتأهيلهم مصر والأردن وكندا، مع ضرورة زيادة عديدهم ودعمهم بقوة دولية من أجل الاستقرار والأمن.
وأضاف بارو أنّ "عدة دول" أبدت رغبتها في المشاركة بهذه القوة، لكن ذلك يقتضي تفويضًا من
الأمم المتحدة
، كاشفًا أنّ العمل جارٍ في
نيويورك
لإصدار قرار من مجلس الأمن يحدّد إطار انتشار القوة الدولية.
ومن المرتقب أن تستضيف القاهرة، الثلاثاء، احتفالية ترحيبًا باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يشارك فيها الرئيس الأميركي
دونالد
ترامب إلى جانب رؤساء دول غربية وعربية.
تابع
