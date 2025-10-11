ماذا قالت إيران عن الانضمام إلى "الاتفاقات الإبراهيمية"؟

Advertisement

قال إنّ بلاده لا تثق في احترام وقف إطلاق النار في غزة، مؤكّدًا أنّ انضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية "مجرد وهم" من ، وأنّ لن تعترف أبدًا بـ"نظام محتل" ارتكب إبادة جماعية وقتل أطفالًا.وأضاف الوزير أنّه لم يتحدث مع ويتكوف بشأن اتفاق غزة، معتبرًا أنّ جوهر اتفاقات أبراهام "خطّة شريرة" لحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه. وأوضح أنّ لطالما سعت إلى دمج قضايا إقليمية في المفاوضات النووية، لكن إيران رفضت ذلك.