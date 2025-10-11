Advertisement

ماذا قالت إيران عن الانضمام إلى "الاتفاقات الإبراهيمية"؟

Lebanon 24
11-10-2025 | 14:44
Doc-P-1428225-638958159199436404.png
Doc-P-1428225-638958159199436404.png photos 0
قال وزير الخارجية الإيراني إنّ بلاده لا تثق في احترام إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة، مؤكّدًا أنّ انضمام طهران إلى الاتفاقات الإبراهيمية "مجرد وهم" من ترامب، وأنّ إيران لن تعترف أبدًا بـ"نظام محتل" ارتكب إبادة جماعية وقتل أطفالًا.
وأضاف الوزير أنّه لم يتحدث مع ويتكوف بشأن اتفاق غزة، معتبرًا أنّ جوهر اتفاقات أبراهام "خطّة شريرة" لحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه. وأوضح أنّ الولايات المتحدة لطالما سعت إلى دمج قضايا إقليمية في المفاوضات النووية، لكن إيران رفضت ذلك.
وزير الخارجية الإيراني

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

الإبراهيمي

الإيراني

إسرائيل

فلسطين

النووي

