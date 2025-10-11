Advertisement

عربي-دولي

"اتركوني أكمل فكرتي".. محتجّون يقاطعون كلمة ويتكوف (فيديو)

Lebanon 24
11-10-2025 | 15:01
A-
A+
Doc-P-1428227-638958177106454848.png
Doc-P-1428227-638958177106454848.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعالت هتافات الاستهجان مساء السبت في ميدان الرهائن مع أول ذكرٍ لاسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال كلمة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، إذ قاطع مئات المحتجين كلمته عندما قال إن نتنياهو كان "جزءًا مهمًا" في التوصل إلى اتفاق غزة، ما دفعه للقول: "اتركوني أكمل فكرتي".
Advertisement

وأكّد ويتكوف في كلمته أن التجمّع من أجل السلام، معربًا عن تمنّيه لو كان الرئيس دونالد ترامب حاضرًا إلى جانبه. وأضاف: "السلام في الشرق الأوسط ليس مستحيلاً"، مشددًا على الدور الكبير لقادة عرب في الوصول إلى الاتفاق، ومعتبرًا أن ترامب أظهر أن القوة والسلام مترابطان، وأن القيادة الشجاعة قادرة على تغيير العالم.
مواضيع ذات صلة
ويتكوف: الجيش الإسرائيلي أكمل المرحلة 1 من الانسحاب وقد بدأت فترة الـ 72 ساعة لإطلاق الرهائن
lebanon 24
12/10/2025 04:32:47 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: كلمة نتنياهو أمام الجمعية العامة قاطعتها غالبية دول العالم
lebanon 24
12/10/2025 04:32:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش يفتح طريق جسر البالما في طرابلس بعدما قطعها محتجون بالإطارات المشتعلة
lebanon 24
12/10/2025 04:32:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"غرفة التحكم": قطع السير من تقاطع الاسكوا باتجاه ساحة رياض الصلح من قبل بعض المحتجين وتحويله باتجاه الطرقات المجاورة
lebanon 24
12/10/2025 04:32:47 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

فيديو

رئيس الوزراء الإسرائيلي

الرئيس دونالد ترامب

بنيامين نتنياهو

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

ستيف ويتكوف

الإسرائيلي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:28 | 2025-10-11
16:25 | 2025-10-11
16:15 | 2025-10-11
16:14 | 2025-10-11
16:00 | 2025-10-11
15:29 | 2025-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24