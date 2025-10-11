"اتركوني أكمل فكرتي".. محتجّون يقاطعون كلمة ويتكوف (فيديو)

Advertisement

وأكّد ويتكوف في كلمته أن التجمّع من أجل السلام، معربًا عن تمنّيه لو كان حاضرًا إلى جانبه. وأضاف: "السلام في ليس مستحيلاً"، مشددًا على الدور الكبير لقادة عرب في الوصول إلى الاتفاق، ومعتبرًا أن أظهر أن القوة والسلام مترابطان، وأن القيادة الشجاعة قادرة على تغيير العالم.