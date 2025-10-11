لا ناجين بعد انفجار دمّر مصنعا للمتفجرات في تينيسي

قال محققون إن الانفجار الذي دمّر مقر شركة Accurate Energetic Systems في أميركا (غرب ناشفيل) لم يُسفر عن أي ناجين.

وأوضح قائد شرطة مقاطعة همفريز كريس أنّ أكثر من 300 عنصر مسحوا "كل شبر تقريبًا" من المنشأة من دون العثور على ناجين، مؤكّدًا انتقال العملية من الإنقاذ إلى الانتشال، والاعتماد على فحوص لتحديد الهوية. وكان قد أُعلن في وقت سابق عن فقدان 18 شخصًا.الصور الجوية أظهرت الموقع على قمة تلّ مشتعلًا ومغطى بالدخان، ولم يبقَ سوى كتل معدنية ملتوية وهياكل سيارات محترقة وركامٍ واسع. ووصف ديفيس المشهد بأنه من أسوأ ما رآه في مسيرته، قائلًا: "نحن نتعامل مع بقايا جثث"، في حادثٍ اختلفت طبيعته عن حوادث السير أو .