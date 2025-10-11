Advertisement

عربي-دولي

لا ناجين بعد انفجار دمّر مصنعا للمتفجرات في تينيسي

Lebanon 24
11-10-2025 | 16:25
قال محققون إن الانفجار الذي دمّر مقر شركة Accurate Energetic Systems في أميركا (غرب ناشفيل) لم يُسفر عن أي ناجين.
 
وأوضح قائد شرطة مقاطعة همفريز كريس ديفيس أنّ أكثر من 300 عنصر مسحوا "كل شبر تقريبًا" من المنشأة من دون العثور على ناجين، مؤكّدًا انتقال العملية من الإنقاذ إلى الانتشال، والاعتماد على فحوص الحمض النووي لتحديد الهوية. وكان قد أُعلن في وقت سابق عن فقدان 18 شخصًا.
الصور الجوية أظهرت الموقع على قمة تلّ مشتعلًا ومغطى بالدخان، ولم يبقَ سوى كتل معدنية ملتوية وهياكل سيارات محترقة وركامٍ واسع. ووصف ديفيس المشهد بأنه من أسوأ ما رآه في مسيرته، قائلًا: "نحن نتعامل مع بقايا جثث"، في حادثٍ اختلفت طبيعته عن حوادث السير أو الأعاصير.

