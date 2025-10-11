بشأن قمة السلام في شرم الشيخ.. هذا ما أعلنته الرئاسة المصرية

Advertisement

أعلنت الرئاسة عقد قمة دولية تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" بمدينة شرم الشيخ، يوم الإثنين برئاسة مشتركة بين الرئيس والرئيس الأمريكي .وأوضحت الرئاسة المصرية في بيان لها، مساء يوم السبت، أن قمة شرم الشيخ للسلام ستعقد بمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة.وأكدت الرئاسة المصرية أن القمة تهدف إلى إنهاء الحرب في ، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة ، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن هذه القمة تعقد في ضوء رؤية لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم.