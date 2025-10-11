Advertisement

عربي-دولي

بشأن قمة السلام في شرم الشيخ.. هذا ما أعلنته الرئاسة المصرية

Lebanon 24
11-10-2025 | 16:28
A-
A+
Doc-P-1428244-638958221448369248.png
Doc-P-1428244-638958221448369248.png photos 0
أعلنت الرئاسة المصرية عقد قمة دولية تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" بمدينة شرم الشيخ، يوم الإثنين برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأوضحت الرئاسة المصرية في بيان لها، مساء يوم السبت، أن قمة شرم الشيخ للسلام ستعقد بمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة.

وأكدت الرئاسة المصرية أن القمة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن هذه القمة تعقد في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم.
