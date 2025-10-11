Advertisement

عربي-دولي

حادث مأسوي.. مصرع 3 من موظفي السفارة القطرية في مصر

Lebanon 24
11-10-2025 | 23:31
A-
A+
Doc-P-1428274-638958477775277281.jpg
Doc-P-1428274-638958477775277281.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لقي ثلاثة من موظفي السفارة القطرية في القاهرة مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرون، جراء حادث سير مأسوي وقع مساء السبت على الطريق المؤدي إلى مدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء.
Advertisement

ووفق ما أفاد به مصدر مصري لـ"العربية"، فإن الحادث نتج عن انفجار أحد إطارات السيارة التي كانت تقل الموظفين أثناء سيرها بسرعة عالية على طريق النفق في مدينة الطور، على بُعد نحو 50 كيلومتراً من شرم الشيخ.

وأوضح المصدر أن الضحايا هم من الطاقم الإداري في السفارة القطرية، وليسوا من الدبلوماسيين، مشيراً إلى أن مهمتهم كانت تتمثل في تنفيذ التجهيزات اللوجستية الخاصة بالوفد القطري الذي سيشارك في مراسم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، المقررة في شرم الشيخ يوم غد الاثنين.

وأضاف أن السيارة كانت مخصصة لسبعة ركاب، وقد أسفر الحادث عن إصابة ثلاثة موظفين آخرين، أحدهم في حالة مستقرة، بينما يخضع الثاني لعملية جراحية، والثالث قيد الفحوصات الطبية حالياً.

وتُظهر الصور الواردة من موقع الحادث الأضرار البالغة التي لحقت بالسيارة القطرية، في حين أكد المصدر أن الطريق الذي وقع عليه الحادث يتمتع بمواصفات عالمية ويُعد من أكثر الطرق أماناً في المنطقة.
مواضيع ذات صلة
بالأسماء.. من هم ضحايا حادث السفارة القطرية في مصر؟
lebanon 24
12/10/2025 09:39:44 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث مأسوي يُغيب حامل الرقم القياسي في 20 بطولة عالمية للهوكي
lebanon 24
12/10/2025 09:39:44 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير مأسوي في أفغانستان
lebanon 24
12/10/2025 09:39:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية مصر: وفود فلسطينية وقطرية موجودة حاليا في مصر لبلورة مقترح لوقف النار
lebanon 24
12/10/2025 09:39:44 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

على الطريق

دبلوماسي

القاهرة

القطرية

القطري

سيناء

القطر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:19 | 2025-10-12
02:06 | 2025-10-12
02:00 | 2025-10-12
01:49 | 2025-10-12
01:35 | 2025-10-12
00:58 | 2025-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24