حادث مأسوي.. مصرع 3 من موظفي السفارة القطرية في مصر

Advertisement

لقي ثلاثة من موظفي في مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرون، جراء حادث سير مأسوي وقع مساء السبت المؤدي إلى مدينة شرم الشيخ في جنوب .ووفق ما أفاد به مصدر لـ"العربية"، فإن الحادث نتج عن انفجار أحد إطارات السيارة التي كانت تقل الموظفين أثناء سيرها بسرعة عالية على طريق النفق في مدينة الطور، على بُعد نحو 50 كيلومتراً من شرم الشيخ.وأوضح المصدر أن الضحايا هم من الطاقم الإداري في السفارة ، وليسوا من الدبلوماسيين، مشيراً إلى أن مهمتهم كانت تتمثل في تنفيذ التجهيزات اللوجستية الخاصة بالوفد الذي سيشارك في مراسم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، المقررة في شرم الشيخ يوم غد الاثنين.وأضاف أن السيارة كانت مخصصة لسبعة ركاب، وقد أسفر الحادث عن إصابة ثلاثة موظفين آخرين، أحدهم في حالة مستقرة، بينما يخضع الثاني لعملية جراحية، والثالث قيد الفحوصات الطبية حالياً.وتُظهر الصور الواردة من موقع الحادث الأضرار البالغة التي لحقت بالسيارة القطرية، في حين أكد المصدر أن الطريق الذي وقع عليه الحادث يتمتع بمواصفات عالمية ويُعد من أكثر الطرق أماناً في المنطقة.