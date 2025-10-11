Advertisement

عربي-دولي

بالأسماء.. من هم ضحايا حادث السفارة القطرية في مصر؟

Lebanon 24
11-10-2025 | 23:52
أعلنت سفارة قطر في مصر، فجر الأحد، أسماء ضحايا الحادث المروري المأسوي الذي وقع مساء السبت على طريق شرم الشيخ، وأسفر عن سقوط عدد من موظفيها بين قتيل وجريح، بينهم أحد أفراد أسرة آل ثاني الحاكمة.
وجاء في بيان السفارة، المنشور عبر صفحتها الرسمية، أن الضحايا الثلاث هم: سعود بن ثامر آل ثاني، عبدالله غانم الخيارين، حسن جابر الجابر. فيما أُصيب في الحادث كل من: عبدالله بن عيسى الكواري، محمد عبدالعزيز البوعينين

وأكدت السفارة أنها باشرت فورًا متابعة الحادث مع السلطات المصرية المختصة، مشيرة إلى أنه سيتم نقل جثامين المتوفين والمصابين إلى الدوحة اليوم الأحد، حيث يتلقى المصابان حاليًا الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى شرم الشيخ الدولي. (CNN بالعربي)
