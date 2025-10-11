25
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
11
o
بشري
17
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بالأسماء.. من هم ضحايا حادث السفارة القطرية في مصر؟
Lebanon 24
11-10-2025
|
23:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت سفارة قطر في مصر، فجر الأحد، أسماء ضحايا الحادث المروري المأسوي الذي وقع مساء السبت على طريق شرم الشيخ، وأسفر عن سقوط عدد من موظفيها بين قتيل وجريح، بينهم أحد أفراد أسرة
آل ثاني
الحاكمة.
Advertisement
وجاء في بيان السفارة، المنشور عبر صفحتها الرسمية، أن الضحايا الثلاث هم:
سعود
بن ثامر آل ثاني، عبدالله غانم الخيارين، حسن جابر الجابر. فيما أُصيب في الحادث كل من: عبدالله بن
عيسى
الكواري، محمد
عبدالعزيز
البوعينين
وأكدت السفارة أنها باشرت فورًا متابعة الحادث مع السلطات
المصرية
المختصة، مشيرة إلى أنه سيتم نقل جثامين المتوفين والمصابين إلى
الدوحة
اليوم الأحد، حيث يتلقى المصابان حاليًا الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى شرم الشيخ الدولي. (CNN بالعربي)
مواضيع ذات صلة
حادث مأسوي.. مصرع 3 من موظفي السفارة القطرية في مصر
Lebanon 24
حادث مأسوي.. مصرع 3 من موظفي السفارة القطرية في مصر
12/10/2025 09:39:50
12/10/2025 09:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية مصر: وفود فلسطينية وقطرية موجودة حاليا في مصر لبلورة مقترح لوقف النار
Lebanon 24
وزير خارجية مصر: وفود فلسطينية وقطرية موجودة حاليا في مصر لبلورة مقترح لوقف النار
12/10/2025 09:39:50
12/10/2025 09:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
لقوا حتفهم في حادث بمصر.. صورة ضحايا الوفد القطري تثير حزن واسع
Lebanon 24
لقوا حتفهم في حادث بمصر.. صورة ضحايا الوفد القطري تثير حزن واسع
12/10/2025 09:39:50
12/10/2025 09:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
7.5 مليار دولار استثمارات قطرية جديدة في مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي
Lebanon 24
7.5 مليار دولار استثمارات قطرية جديدة في مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي
12/10/2025 09:39:50
12/10/2025 09:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عبدالعزيز
يوم الأحد
محمد عبد
القطرية
المصرية
آل ثاني
القطري
الدوحة
تابع
قد يعجبك أيضاً
هجوم على مرشح في نيويورك.. ما علاقة "حزب الله"؟ (فيديو)
Lebanon 24
هجوم على مرشح في نيويورك.. ما علاقة "حزب الله"؟ (فيديو)
02:19 | 2025-10-12
12/10/2025 02:19:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل زيارة ترامب لإسرائيل.. جهود أميركية لتعزيز الهدنة في غزة
Lebanon 24
تفاصيل زيارة ترامب لإسرائيل.. جهود أميركية لتعزيز الهدنة في غزة
02:06 | 2025-10-12
12/10/2025 02:06:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تريد إسرائيل من لبنان؟
Lebanon 24
ماذا تريد إسرائيل من لبنان؟
02:00 | 2025-10-12
12/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في ولاية أميركية.. قتلى وجرحى بإطلاق للنار بعد مباراة بكرة القدم
Lebanon 24
في ولاية أميركية.. قتلى وجرحى بإطلاق للنار بعد مباراة بكرة القدم
01:49 | 2025-10-12
12/10/2025 01:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
عناق وقبل.. تسريب صور حميمية تجمع جاستن ترودو ومغنية أميركية
Lebanon 24
عناق وقبل.. تسريب صور حميمية تجمع جاستن ترودو ومغنية أميركية
01:35 | 2025-10-12
12/10/2025 01:35:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟
13:29 | 2025-10-11
11/10/2025 01:29:23
Lebanon 24
Lebanon 24
على متن سيارة "نيسان"... هذا ما كانا يفعلانه على الأوتوستراد الممتد من زوق مصبح إلى جبيل (صورة)
Lebanon 24
على متن سيارة "نيسان"... هذا ما كانا يفعلانه على الأوتوستراد الممتد من زوق مصبح إلى جبيل (صورة)
10:17 | 2025-10-11
11/10/2025 10:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن بشار الأسد.. تقريرٌ يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن بشار الأسد.. تقريرٌ يعلنها!
03:30 | 2025-10-11
11/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"
Lebanon 24
هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"
09:12 | 2025-10-11
11/10/2025 09:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تُمهّد الطريق للتطهير العرقي في جنوب لبنان.. تقرير بريطاني يكشف التفاصيل
Lebanon 24
إسرائيل تُمهّد الطريق للتطهير العرقي في جنوب لبنان.. تقرير بريطاني يكشف التفاصيل
05:30 | 2025-10-11
11/10/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:19 | 2025-10-12
هجوم على مرشح في نيويورك.. ما علاقة "حزب الله"؟ (فيديو)
02:06 | 2025-10-12
تفاصيل زيارة ترامب لإسرائيل.. جهود أميركية لتعزيز الهدنة في غزة
02:00 | 2025-10-12
ماذا تريد إسرائيل من لبنان؟
01:49 | 2025-10-12
في ولاية أميركية.. قتلى وجرحى بإطلاق للنار بعد مباراة بكرة القدم
01:35 | 2025-10-12
عناق وقبل.. تسريب صور حميمية تجمع جاستن ترودو ومغنية أميركية
00:58 | 2025-10-12
لقوا حتفهم في حادث بمصر.. صورة ضحايا الوفد القطري تثير حزن واسع
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
12/10/2025 09:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
12/10/2025 09:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
12/10/2025 09:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24