بالأسماء.. من هم ضحايا حادث السفارة القطرية في مصر؟

Advertisement

أعلنت سفارة قطر في مصر، فجر الأحد، أسماء ضحايا الحادث المروري المأسوي الذي وقع مساء السبت على طريق شرم الشيخ، وأسفر عن سقوط عدد من موظفيها بين قتيل وجريح، بينهم أحد أفراد أسرة الحاكمة.وجاء في بيان السفارة، المنشور عبر صفحتها الرسمية، أن الضحايا الثلاث هم: بن ثامر آل ثاني، عبدالله غانم الخيارين، حسن جابر الجابر. فيما أُصيب في الحادث كل من: عبدالله بن الكواري، محمد البوعينينوأكدت السفارة أنها باشرت فورًا متابعة الحادث مع السلطات المختصة، مشيرة إلى أنه سيتم نقل جثامين المتوفين والمصابين إلى اليوم الأحد، حيث يتلقى المصابان حاليًا الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى شرم الشيخ الدولي. (CNN بالعربي)