عربي-دولي

لقوا حتفهم في حادث بمصر.. صورة ضحايا الوفد القطري تثير حزن واسع

Lebanon 24
12-10-2025 | 00:58
Doc-P-1428284-638958529657403591.webp
Doc-P-1428284-638958529657403591.webp photos 0
أثارت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لضحايا الوفد القطري في حادث مروري بشرم الشيخ صدمة واسعة، بعد أن أودى الحادث بحياة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.
وأوضحت سفارة قطر بالقاهرة في بيان رسمي أن الضحايا هم حسن جابر الجابر، عبدالله غانم الخيارين، وسعود بن ثامر آل ثاني، وأن جثامينهم ستُنقل إلى البلاد اليوم، بينما يتلقى المصابون العلاج في مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وأكدت السفارة تعازيها لذوي الضحايا، مشيدة بتعاون السلطات المصرية وحرصها على تقديم التسهيلات اللازمة ومتابعة الحادث بدقة.
 
 
ووقع الحادث مساء السبت على طريق شرم الشيخ – طور سيناء نتيجة انقلاب السيارة الدبلوماسية التي كانت تقل أعضاء الوفد المسؤول عن ترتيب استقبال أمير قطر. (روسيا اليوم)
 
صورة متداولة لضحايا الوفد القطري في حادث شرم الشيخ وبيان من سفارة قطر في <a class='entities-links' href='/entity/1028511117/القاهرة/ar/1?utm_term=PublicFigures-القاهرة&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-القاهرة&id=4648&catid=0&pagetype=PublicFigures'>القاهرة</a>
