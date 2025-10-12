لقوا حتفهم في حادث بمصر.. صورة ضحايا الوفد القطري تثير حزن واسع

أثارت صورة متداولة على لضحايا الوفد في حادث مروري بشرم الشيخ صدمة واسعة، بعد أن أودى الحادث بحياة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

وأوضحت سفارة قطر بالقاهرة في بيان رسمي أن الضحايا هم حسن جابر الجابر، عبدالله غانم الخيارين، وسعود بن ثامر ، وأن جثامينهم ستُنقل إلى البلاد اليوم، بينما يتلقى المصابون العلاج في مستشفى شرم الشيخ الدولي.



وأكدت السفارة تعازيها لذوي الضحايا، مشيدة بتعاون السلطات وحرصها على تقديم التسهيلات اللازمة ومتابعة الحادث بدقة.

ووقع الحادث مساء السبت على طريق شرم الشيخ – طور سيناء نتيجة انقلاب السيارة الدبلوماسية التي كانت تقل أعضاء الوفد المسؤول عن ترتيب استقبال أمير قطر. (روسيا اليوم)