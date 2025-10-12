25
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
11
o
بشري
17
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عناق وقبل.. تسريب صور حميمية تجمع جاستن ترودو ومغنية أميركية
Lebanon 24
12-10-2025
|
01:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
تداولت
مواقع التواصل الاجتماعي
مؤخرًا صورًا مسربة تظهر
المغنية
الأميركية كاتي
بيري
مع رئيس الوزراء الكندي السابق
جاستن ترودو
على متن يخت فاخر قبالة ساحل
سانتا
باربرا في
كاليفورنيا
. في الصور، ترتدي بيري مايوها أسود من قطعة واحدة، بينما يبدو ترودو عارياً من الأعلى ويرتدي بنطال جينز، وهما يتبادلان العناق والقبل.
Advertisement
وتأتي هذه الصور بعد أشهر من شائعات متكررة عن علاقة محتملة بين الطرفين، بما في ذلك ظهورهما معًا في مونتريال، وحضور ترودو لحفلات بيري خلال جولتها في
كندا
.
حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من كاتي بيري أو جاستن ترودو بشأن طبيعة العلاقة، بينما انتشر وسم #KatyPerry و#JustinTrudeau بشكل واسع، مع انقسام بين مؤيدين للرؤية على أن العلاقة طبيعية بعد انفصال بيري عن أورلاندو بلوم، ومعارضين انتقدوا ظهور ترودو في هذه الصور باعتباره غير مناسب لشخصية سياسية سابقة.
مواضيع ذات صلة
بعد أسبوع على زواجها.. النجمة الشهيرة تنشر صورا حميمية لها!
Lebanon 24
بعد أسبوع على زواجها.. النجمة الشهيرة تنشر صورا حميمية لها!
12/10/2025 09:40:09
12/10/2025 09:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مغنية تثير الجدل بخلع شعرها المستعار على المسرح
Lebanon 24
بالفيديو: مغنية تثير الجدل بخلع شعرها المستعار على المسرح
12/10/2025 09:40:09
12/10/2025 09:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تدابير سير على طريق الصياد إلى جسر عماد مغنية
Lebanon 24
تدابير سير على طريق الصياد إلى جسر عماد مغنية
12/10/2025 09:40:09
12/10/2025 09:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خلافات عائلية.. مغني ينفصل عن زوجته: "مش مسامح أمي ولا أختي" (صور)
Lebanon 24
بعد خلافات عائلية.. مغني ينفصل عن زوجته: "مش مسامح أمي ولا أختي" (صور)
12/10/2025 09:40:09
12/10/2025 09:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
فنون ومشاهير
مواقع التواصل الاجتماعي
كاليفورنيا
المغنية
العلا
سانتا
سانت
ريال
تابع
قد يعجبك أيضاً
هجوم على مرشح في نيويورك.. ما علاقة "حزب الله"؟ (فيديو)
Lebanon 24
هجوم على مرشح في نيويورك.. ما علاقة "حزب الله"؟ (فيديو)
02:19 | 2025-10-12
12/10/2025 02:19:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل زيارة ترامب لإسرائيل.. جهود أميركية لتعزيز الهدنة في غزة
Lebanon 24
تفاصيل زيارة ترامب لإسرائيل.. جهود أميركية لتعزيز الهدنة في غزة
02:06 | 2025-10-12
12/10/2025 02:06:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تريد إسرائيل من لبنان؟
Lebanon 24
ماذا تريد إسرائيل من لبنان؟
02:00 | 2025-10-12
12/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في ولاية أميركية.. قتلى وجرحى بإطلاق للنار بعد مباراة بكرة القدم
Lebanon 24
في ولاية أميركية.. قتلى وجرحى بإطلاق للنار بعد مباراة بكرة القدم
01:49 | 2025-10-12
12/10/2025 01:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لقوا حتفهم في حادث بمصر.. صورة ضحايا الوفد القطري تثير حزن واسع
Lebanon 24
لقوا حتفهم في حادث بمصر.. صورة ضحايا الوفد القطري تثير حزن واسع
00:58 | 2025-10-12
12/10/2025 12:58:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟
13:29 | 2025-10-11
11/10/2025 01:29:23
Lebanon 24
Lebanon 24
على متن سيارة "نيسان"... هذا ما كانا يفعلانه على الأوتوستراد الممتد من زوق مصبح إلى جبيل (صورة)
Lebanon 24
على متن سيارة "نيسان"... هذا ما كانا يفعلانه على الأوتوستراد الممتد من زوق مصبح إلى جبيل (صورة)
10:17 | 2025-10-11
11/10/2025 10:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن بشار الأسد.. تقريرٌ يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن بشار الأسد.. تقريرٌ يعلنها!
03:30 | 2025-10-11
11/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"
Lebanon 24
هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"
09:12 | 2025-10-11
11/10/2025 09:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تُمهّد الطريق للتطهير العرقي في جنوب لبنان.. تقرير بريطاني يكشف التفاصيل
Lebanon 24
إسرائيل تُمهّد الطريق للتطهير العرقي في جنوب لبنان.. تقرير بريطاني يكشف التفاصيل
05:30 | 2025-10-11
11/10/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:19 | 2025-10-12
هجوم على مرشح في نيويورك.. ما علاقة "حزب الله"؟ (فيديو)
02:06 | 2025-10-12
تفاصيل زيارة ترامب لإسرائيل.. جهود أميركية لتعزيز الهدنة في غزة
02:00 | 2025-10-12
ماذا تريد إسرائيل من لبنان؟
01:49 | 2025-10-12
في ولاية أميركية.. قتلى وجرحى بإطلاق للنار بعد مباراة بكرة القدم
00:58 | 2025-10-12
لقوا حتفهم في حادث بمصر.. صورة ضحايا الوفد القطري تثير حزن واسع
00:28 | 2025-10-12
إفراج عن 48 رهينة من غزة الاثنين.. حماس تكشف التفاصيل الأولية
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
12/10/2025 09:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
12/10/2025 09:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
12/10/2025 09:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24