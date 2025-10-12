Advertisement

عربي-دولي

عناق وقبل.. تسريب صور حميمية تجمع جاستن ترودو ومغنية أميركية

Lebanon 24
12-10-2025 | 01:35
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا صورًا مسربة تظهر المغنية الأميركية كاتي بيري مع رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو على متن يخت فاخر قبالة ساحل سانتا باربرا في كاليفورنيا. في الصور، ترتدي بيري مايوها أسود من قطعة واحدة، بينما يبدو ترودو عارياً من الأعلى ويرتدي بنطال جينز، وهما يتبادلان العناق والقبل.
وتأتي هذه الصور بعد أشهر من شائعات متكررة عن علاقة محتملة بين الطرفين، بما في ذلك ظهورهما معًا في مونتريال، وحضور ترودو لحفلات بيري خلال جولتها في كندا.
 


حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من كاتي بيري أو جاستن ترودو بشأن طبيعة العلاقة، بينما انتشر وسم #KatyPerry و#JustinTrudeau بشكل واسع، مع انقسام بين مؤيدين للرؤية على أن العلاقة طبيعية بعد انفصال بيري عن أورلاندو بلوم، ومعارضين انتقدوا ظهور ترودو في هذه الصور باعتباره غير مناسب لشخصية سياسية سابقة.
