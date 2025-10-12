عناق وقبل.. تسريب صور حميمية تجمع جاستن ترودو ومغنية أميركية

تداولت مؤخرًا صورًا مسربة تظهر الأميركية كاتي مع رئيس الوزراء الكندي السابق على متن يخت فاخر قبالة ساحل باربرا في . في الصور، ترتدي بيري مايوها أسود من قطعة واحدة، بينما يبدو ترودو عارياً من الأعلى ويرتدي بنطال جينز، وهما يتبادلان العناق والقبل.

Advertisement





وتأتي هذه الصور بعد أشهر من شائعات متكررة عن علاقة محتملة بين الطرفين، بما في ذلك ظهورهما معًا في مونتريال، وحضور ترودو لحفلات بيري خلال جولتها في . وتأتي هذه الصور بعد أشهر من شائعات متكررة عن علاقة محتملة بين الطرفين، بما في ذلك ظهورهما معًا في مونتريال، وحضور ترودو لحفلات بيري خلال جولتها في .