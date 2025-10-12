تفاصيل زيارة ترامب لإسرائيل.. جهود أميركية لتعزيز الهدنة في غزة

Advertisement

يستعد الرئيس الأميركي لزيارة ، وهي الأولى له منذ توليه منصبه في 2025، بعد أن كانت آخر زيارة له خلال فترة رئاسته الأولى عام 2027. من المقرر أن تستغرق الزيارة ساعات فقط، لكنها تتضمن لقاءات هامة وفعاليات سياسية وإنسانية.ووفق ، ستقلع الطائرة الرئاسية من مساء الأحد، على أن تهبط في صباح الاثنين عند الساعة 9:20 بالتوقيت المحلي، حيث سيتوجه مباشرة إلى للقاء رئيس الوزراء بنيامين وعدد من كبار الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين.وتركز المحادثات على تثبيت الهدنة الأخيرة في غزة، ومناقشة الخطوات المقبلة لتبادل الأسرى واستئناف المفاوضات السياسية، بالإضافة إلى تنسيق المواقف قبل القمة المقررة في القاهرة بمشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. كما سيلتقي ترامب بعائلات الإسرائيليين المحتجزين أو المفقودين في غزة، في خطوة تهدف لإظهار الدعم الأميركي للجهود الإنسانية.وفي ختام زيارته، سيلقي ترامب خطابًا أمام الكنيست ، هو الأول لرئيس أميركي منذ أكثر من 10 سنوات، يسلط الضوء فيه على التحالف الأميركي الإسرائيلي ودور واشنطن في تعزيز الأمن الإقليمي، مع الإشادة بالدور المصري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.ومن المقرر أن يتوجه ترامب لاحقًا إلى شرم الشيخ للمشاركة في مراسم احتفالية بالهدنة، ضمن قمة للسلام في بحضور الرئيس السيسي وزعماء عرب وأوروبيين، قبل أن يعود إلى واشنطن في وقت لاحق من يوم الاثنين. (العربية)