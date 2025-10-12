Advertisement

عربي-دولي

تفاصيل زيارة ترامب لإسرائيل.. جهود أميركية لتعزيز الهدنة في غزة

Lebanon 24
12-10-2025 | 02:06
يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيارة إسرائيل، وهي الأولى له منذ توليه منصبه في 2025، بعد أن كانت آخر زيارة له خلال فترة رئاسته الأولى عام 2027. من المقرر أن تستغرق الزيارة ساعات فقط، لكنها تتضمن لقاءات هامة وفعاليات سياسية وإنسانية.
ووفق البيت الأبيض، ستقلع الطائرة الرئاسية من واشنطن مساء الأحد، على أن تهبط في تل أبيب صباح الاثنين عند الساعة 9:20 بالتوقيت المحلي، حيث سيتوجه ترامب مباشرة إلى القدس للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من كبار الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين.

وتركز المحادثات على تثبيت الهدنة الأخيرة في غزة، ومناقشة الخطوات المقبلة لتبادل الأسرى واستئناف المفاوضات السياسية، بالإضافة إلى تنسيق المواقف قبل القمة المقررة في القاهرة بمشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. كما سيلتقي ترامب بعائلات الإسرائيليين المحتجزين أو المفقودين في غزة، في خطوة تهدف لإظهار الدعم الأميركي للجهود الإنسانية.

وفي ختام زيارته، سيلقي ترامب خطابًا أمام الكنيست الإسرائيلي، هو الأول لرئيس أميركي منذ أكثر من 10 سنوات، يسلط الضوء فيه على التحالف الأميركي الإسرائيلي ودور واشنطن في تعزيز الأمن الإقليمي، مع الإشادة بالدور المصري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

ومن المقرر أن يتوجه ترامب لاحقًا إلى شرم الشيخ المصرية للمشاركة في مراسم احتفالية بالهدنة، ضمن قمة للسلام في الشرق الأوسط بحضور الرئيس السيسي وزعماء عرب وأوروبيين، قبل أن يعود إلى واشنطن في وقت لاحق من يوم الاثنين. (العربية)
