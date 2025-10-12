بعد الإفراج عن المحتجزين... هذا ما ستقوم به إسرائيل في غزة

Advertisement

أعلن يسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيدمر كل أنفاق في بعد الإفراج عن المحتجزين هناك.وفي اليوم الثالث من وقف إطلاق النار، اوضح كاتس في بيان أن هذه العمليات ستتم في إطار "آلية دولية.. بإشراف ".وقال إن "التحدي الكبير لإسرائيل بعد مرحلة استعادة الرهائن سيكون تدمير كل الأنفاق الإرهابية لحماس في غزة"، مضيفا "أمرت الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لهذه المهمة".