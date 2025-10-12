Advertisement

عربي-دولي

بعد الإفراج عن المحتجزين... هذا ما ستقوم به إسرائيل في غزة

Lebanon 24
12-10-2025 | 05:16
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيدمر كل أنفاق حماس في قطاع غزة بعد الإفراج عن المحتجزين هناك.
وفي اليوم الثالث من وقف إطلاق النار، اوضح كاتس في بيان أن هذه العمليات ستتم في إطار "آلية دولية.. بإشراف الولايات المتحدة".

وقال إن "التحدي الكبير لإسرائيل بعد مرحلة استعادة الرهائن سيكون تدمير كل الأنفاق الإرهابية لحماس في غزة"، مضيفا "أمرت الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لهذه المهمة".
 
ولفت كاتس الى أن تدمير الأنفاق سيتم في إطار "عملية نزع سلاح" الحركة الفلسطينية والتي تضمنتها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، علما أن تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة لا يزال يتطلب تفاوضا. (سكاي نيوز عربية) 
