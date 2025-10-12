Advertisement

"حماس" عادت إلى غزة... هذا ما فعلته بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار

Lebanon 24
12-10-2025 | 07:00
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانيّة قالت إنّ "حركة "حماس" باشرت إعادة سيطرتها على قطاع غزة بعد ساعات فقط من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل".
وقال شهود عيان للصحيفة إنّ "عناصر "حماس" أقاموا نقاط تفتيش، وخاضوا لإشتباكات مع خصوم محليين، واعتقلوا فلسطينيين يُشتبه بتعاونهم مع إسرائيل".


وأشارت إلى أنّ "حماس" تحرّكت سريعا في مختلف مناطق القطاع لإعادة ضبط الأوضاع الميدانية وتصفية حساباتها مع فصائل ومجموعات مسلحة تلقت دعما وتسليحا من إسرائيل خلال الحرب الأخيرة".
 
 
ورأت أنّ "عودة "حماس" الميدانية المفاجئة بعد الضربات الإسرائيلية الواسعة أثارت دهشة سكان غزة، في وقت تستعدّ فيه الأطراف الدولية لمفاوضات جديدة بشأن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
ولفتت إلى أنّ "وقف إطلاق النار ينص على تبادل الأسرى بين الجانبين بحلول الاثنين المقبل، على أن تتولى لاحقا قوة دولية مهمة حفظ الأمن داخل القطاع بعد نزع سلاح "حماس". غير أنّ الحركة أظهرت خلال الساعات الأولى من الهدنة استعراضا واسعا لقوتها"، مؤكدة أنها "ستتولى بنفسها تعزيز الأمن والاستقرار وحماية حقوق المواطنين".
 
 
 
