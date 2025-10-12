"حماس" عادت إلى غزة... هذا ما فعلته بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار



وقال شهود للصحيفة إنّ "عناصر "حماس" أقاموا نقاط تفتيش، وخاضوا لإشتباكات مع خصوم محليين، واعتقلوا فلسطينيين يُشتبه بتعاونهم مع إسرائيل".





وأشارت إلى أنّ "حماس" تحرّكت سريعا في مختلف مناطق القطاع لإعادة ضبط الأوضاع الميدانية وتصفية حساباتها مع فصائل ومجموعات مسلحة تلقت دعما وتسليحا من إسرائيل خلال الحرب الأخيرة". ذكر موقع " "، أنّ صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانيّة قالت إنّ "حركة " " باشرت إعادة سيطرتها على بعد ساعات فقط من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار مع ".وقال شهود للصحيفة إنّ "عناصر "حماس" أقاموا نقاط تفتيش، وخاضوا لإشتباكات مع خصوم محليين، واعتقلوا فلسطينيين يُشتبه بتعاونهم مع إسرائيل".وأشارت إلى أنّ "حماس" تحرّكت سريعا في مختلف مناطق القطاع لإعادة ضبط الأوضاع الميدانية وتصفية حساباتها مع فصائل ومجموعات مسلحة تلقت دعما وتسليحا من إسرائيل خلال الحرب الأخيرة".

ورأت أنّ "عودة "حماس" الميدانية المفاجئة بعد الضربات الواسعة أثارت دهشة سكان غزة، في وقت تستعدّ فيه الأطراف الدولية لمفاوضات جديدة بشأن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي ".