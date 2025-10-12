24
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
11
o
بشري
17
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"حماس" عادت إلى غزة... هذا ما فعلته بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار
Lebanon 24
12-10-2025
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "
روسيا اليوم
"، أنّ صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانيّة قالت إنّ "حركة "
حماس
" باشرت إعادة سيطرتها على
قطاع غزة
بعد ساعات فقط من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار مع
إسرائيل
".
Advertisement
وقال شهود
عيان
للصحيفة إنّ "عناصر "حماس" أقاموا نقاط تفتيش، وخاضوا لإشتباكات مع خصوم محليين، واعتقلوا فلسطينيين يُشتبه بتعاونهم مع إسرائيل".
وأشارت إلى أنّ "حماس" تحرّكت سريعا في مختلف مناطق القطاع لإعادة ضبط الأوضاع الميدانية وتصفية حساباتها مع فصائل ومجموعات مسلحة تلقت دعما وتسليحا من إسرائيل خلال الحرب الأخيرة".
ورأت أنّ "عودة "حماس" الميدانية المفاجئة بعد الضربات
الإسرائيلية
الواسعة أثارت دهشة سكان غزة، في وقت تستعدّ فيه الأطراف الدولية لمفاوضات جديدة بشأن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
".
ولفتت إلى أنّ "وقف إطلاق النار ينص على تبادل الأسرى بين الجانبين بحلول الاثنين المقبل، على أن تتولى لاحقا قوة دولية مهمة حفظ الأمن داخل القطاع بعد نزع سلاح "حماس".
غير أنّ الحركة أظهرت خلال الساعات الأولى من الهدنة استعراضا واسعا لقوتها"، مؤكدة أنها "ستتولى بنفسها تعزيز الأمن والاستقرار وحماية حقوق المواطنين".
مواضيع ذات صلة
اتفاق غزة ينص على فتح معبر رفح بعد ٧٢ ساعة من إعلان وقف إطلاق النار
Lebanon 24
اتفاق غزة ينص على فتح معبر رفح بعد ٧٢ ساعة من إعلان وقف إطلاق النار
12/10/2025 18:02:49
12/10/2025 18:02:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السورية: سوريا ترحب بالإعلان عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة
Lebanon 24
الخارجية السورية: سوريا ترحب بالإعلان عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة
12/10/2025 18:02:49
12/10/2025 18:02:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"حماس": وافقنا على مقترح وقف إطلاق النار
Lebanon 24
"حماس": وافقنا على مقترح وقف إطلاق النار
12/10/2025 18:02:49
12/10/2025 18:02:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فرحة في شوارع غزة عقب إعلان وقف إطلاق النار
Lebanon 24
بالفيديو: فرحة في شوارع غزة عقب إعلان وقف إطلاق النار
12/10/2025 18:02:49
12/10/2025 18:02:49
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
روسيا اليوم
الإسرائيلية
الإسرائيلي
البريطاني
قطاع غزة
إسرائيل
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل ستُرسل الولايات المتّحدة قوّات بريّة إلى غزة وإسرائيل؟
Lebanon 24
هل ستُرسل الولايات المتّحدة قوّات بريّة إلى غزة وإسرائيل؟
10:41 | 2025-10-12
12/10/2025 10:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": بوتين يخسر الحرب.. وهذا ما يقرر القيام به
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": بوتين يخسر الحرب.. وهذا ما يقرر القيام به
10:30 | 2025-10-12
12/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
متى ستبدأ إسرائيل بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين؟
Lebanon 24
متى ستبدأ إسرائيل بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين؟
10:23 | 2025-10-12
12/10/2025 10:23:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستشارك إسرائيل في قمة شرم الشيخ؟
Lebanon 24
هل ستشارك إسرائيل في قمة شرم الشيخ؟
10:10 | 2025-10-12
12/10/2025 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار في حلب... وفيديو يُوثّق المشهد من المدينة السوريّة
Lebanon 24
إنفجار في حلب... وفيديو يُوثّق المشهد من المدينة السوريّة
10:03 | 2025-10-12
12/10/2025 10:03:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟
13:29 | 2025-10-11
11/10/2025 01:29:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"أونصة" بـ50 دولاراً في لبنان.. ماذا يشهد "سوق الصاغة"؟
Lebanon 24
"أونصة" بـ50 دولاراً في لبنان.. ماذا يشهد "سوق الصاغة"؟
15:39 | 2025-10-11
11/10/2025 03:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم.. ماذا كشف مركز أبحاث؟
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم.. ماذا كشف مركز أبحاث؟
14:30 | 2025-10-11
11/10/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
07:23 | 2025-10-12
12/10/2025 07:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
09:30 | 2025-10-12
12/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:41 | 2025-10-12
هل ستُرسل الولايات المتّحدة قوّات بريّة إلى غزة وإسرائيل؟
10:30 | 2025-10-12
تقرير لـ"The Telegraph": بوتين يخسر الحرب.. وهذا ما يقرر القيام به
10:23 | 2025-10-12
متى ستبدأ إسرائيل بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين؟
10:10 | 2025-10-12
هل ستشارك إسرائيل في قمة شرم الشيخ؟
10:03 | 2025-10-12
إنفجار في حلب... وفيديو يُوثّق المشهد من المدينة السوريّة
10:00 | 2025-10-12
مسؤولٌ قطريّ لعب دوراً بارزاً في إبرام إتّفاق غزة... من هو؟
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
12/10/2025 18:02:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
12/10/2025 18:02:49
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
12/10/2025 18:02:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24