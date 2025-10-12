26
بيروت
طرابلس
صور
جبيل
صيدا
جونية
النبطية
زحلة
بعلبك
بشري
بيت الدين
كفردبيان
إقتصاد
بسبب رسوم ترامب.. الصين تتّهم أميركا بـ"ازدواجية المعايير"
Lebanon 24
12-10-2025
|
06:15
photos
اتهم المتحدث باسم
وزارة التجارة الصينية
،
الولايات المتحدة
الأميركيّة بـ"ازدواجية المعايير"، بعد إعلان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
عن فرض رسوم جمركية إضافية على
بكين
.
كما اتهم الولايات المتحدة بتصعيد الإجراءات الاقتصادية ضدّ
الصين
منذ أيلول، وقال إنّ "هذه الإجراءات أضرت بمصالح الصين وقوّضت بشدة أجواء المحادثات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين".
وأضاف أنّ "التهديد بفرض رسوم جمركية مرتفعة عند كل منعطف ليس النهج الصحيح للتعامل مع الصين". (العربية)
