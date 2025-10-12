Advertisement

إقتصاد

بسبب رسوم ترامب.. الصين تتّهم أميركا بـ"ازدواجية المعايير"

Lebanon 24
12-10-2025 | 06:15
اتهم المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، الولايات المتحدة الأميركيّة بـ"ازدواجية المعايير"، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية إضافية على بكين.
كما اتهم الولايات المتحدة بتصعيد الإجراءات الاقتصادية ضدّ الصين منذ أيلول، وقال إنّ "هذه الإجراءات أضرت بمصالح الصين وقوّضت بشدة أجواء المحادثات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين".

 
وأضاف أنّ "التهديد بفرض رسوم جمركية مرتفعة عند كل منعطف ليس النهج الصحيح للتعامل مع الصين". (العربية)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24