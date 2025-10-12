24
هل سيُوقف "الحوثيّون" هجماتهم على إسرائيل؟
Lebanon 24
12-10-2025
|
07:15
أعلن عضو
المكتب السياسي
لـ"
أنصار
الله"
حزام الأسد
، أنّ "الحوثيين" سيوقفون هجماتهم ضدّ
إسرائيل
وسفنها في
البحر الأحمر
، إذا التزمت باتّفاق غزة.
وأضاف
الأسد
: "إذا واصلت إسرائيل عدوانها وحصارها لأهلنا في غزة، فسنستأنف عملياتنا العسكرية بوتيرة أشدّ من ذي قبل للضغط عليها لوقف جرائمها وعدوانها". (روسيا اليوم)
