هل سيُوقف "الحوثيّون" هجماتهم على إسرائيل؟

أعلن عضو لـ" الله" ، أنّ "الحوثيين" سيوقفون هجماتهم ضدّ وسفنها في ، إذا التزمت باتّفاق غزة.

وأضاف : "إذا واصلت إسرائيل عدوانها وحصارها لأهلنا في غزة، فسنستأنف عملياتنا العسكرية بوتيرة أشدّ من ذي قبل للضغط عليها لوقف جرائمها وعدوانها". (روسيا اليوم)