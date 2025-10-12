Advertisement

عربي-دولي

هل سيُوقف "الحوثيّون" هجماتهم على إسرائيل؟

Lebanon 24
12-10-2025 | 07:15
A-
A+
Doc-P-1428397-638958754802389138.jpg
Doc-P-1428397-638958754802389138.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله" حزام الأسد، أنّ "الحوثيين" سيوقفون هجماتهم ضدّ إسرائيل وسفنها في البحر الأحمر، إذا التزمت باتّفاق غزة.
Advertisement
 
 
وأضاف الأسد: "إذا واصلت إسرائيل عدوانها وحصارها لأهلنا في غزة، فسنستأنف عملياتنا العسكرية بوتيرة أشدّ من ذي قبل للضغط عليها لوقف جرائمها وعدوانها". (روسيا اليوم)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الحوثيون: هجماتنا على إسرائيل ستستمر حتى وقف العدوان على غزة
lebanon 24
12/10/2025 18:03:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الحوثيون يستخدمون ميناء الحديدة لنقل وسائل قتالية من إيران تُستعمل لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل
lebanon 24
12/10/2025 18:03:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثيون في اليمن يعلنون استهداف مناطق "حساسة" في إسرائيل بصاروخ أسرع من الصوت
lebanon 24
12/10/2025 18:03:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"الحوثيون".. هل سيأخذون مكانة "حزب الله" في "محور إيران"؟
lebanon 24
12/10/2025 18:03:15 Lebanon 24 Lebanon 24

المكتب السياسي

البحر الأحمر

روسيا اليوم

حزام الأسد

إسرائيل

الحوثي

روسيا

الأسد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:41 | 2025-10-12
10:30 | 2025-10-12
10:23 | 2025-10-12
10:10 | 2025-10-12
10:03 | 2025-10-12
10:00 | 2025-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24